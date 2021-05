Remy Bonjasky over dochter (4): ‘Je ziet nu al dat ze de baas van het schoolplein wordt’

,,Eerlijk is eerlijk, ik gooi overal mijn jas neer en laat mijn sokken liggen waar ik ze uittrek.” Dat biecht Remy op in een interview met Kek Mama. Vanaf deze maand schrijft hij een maandelijkse column voor het tijdschrift. Bonjasky heeft twee zoons uit een eerdere relatie - Cassius (17) en Dean (11) - en daarnaast heeft hij samen met zijn verloofde Renate dochter Skye (4).

En zijn dochter is ‘een dame met een eigen willetje’, aldus Bonjasky: ,,Als Skye iets vraagt, laten de jongens alles uit hun handen vallen. We remmen haar daarom af en toe echt af. Dan wordt ze wel even pittig.” Voor de voormalig kickbokser onbekend terrein: ,,Mijn zoons Cassius en Dean luisterden altijd naar me. Skye niet: zij vraagt waarom, hoezo en gaat in discussie. Je ziet nu al dat ze de baas van het schoolplein wordt.”

Samengesteld gezin

Het stel heeft naar eigen zeggen geen 9-tot-5 bestaan. Als dochter Skye naar bed is, worden de laptops nog open geklapt om verder te werken. Remy prijst zichzelf gelukkig met het gezinsleven in huize Bonjasky: ,,Je ziet veel samengestelde gezinnen tegen problemen aanlopen en ik ben ontzettend blij dat dit bij ons totaal niet aan de orde is.”

Hij heeft dat naar eigen zeggen vooral te danken aan zijn verloofde Renate die ‘heel natuurlijk meebeweegt met het gezin’. ,,Ze voelt precies aan wanneer ze een stap naar achter, of juist naar voren moet zetten. Renate laat niet over zich heenlopen en dat waarderen de jongens”, aldus Bonjasky.

Samengestelde gezinnen zoals dat van Bonjasky komen steeds vaker voor: in 2017 hadden 527.000 kinderen jonger dan 18 jaar minstens één stiefouder, stiefbroer of -zus of halfbroer of -zus. Dat is 16 procent van alle minderjarige kinderen. Dat aantal is de afgelopen twintig jaar met bijna 180 duizend gestegen. Dat blijkt uit vorig jaar gepubliceerd onderzoek van het CBS.