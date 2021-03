Rolverdeling thuis: ‘Mijn vrouw werkt razendsnel de hele wasmand weg’

‘Bij ons zijn de rollen omgedraaid!’

„Bij ons zijn de rollen omgedraaid. Mijn vrouw Sanne werkt fulltime en ik zorg voor onze zoon, die trouwens nu ook in de winkel is. Hij komt na schooltijd hier”, zegt Frank voor de deur van zijn thee- en koffiespeciaalzaak ‘Tijd Voor’ in hartje Nijverdal. „Vroeger had je weleens de vader die op zondag het vlees aansneed. Dat lijkt mij inderdaad niet goed, maar het moet ook wel een beetje vanzelf gaan. Bij ons komt het zo goed uit en dat werkt heel leuk. Ik zou het ook zonde vinden om alleen na werktijd contact te hebben met mijn zoon.”

„Huishouden staat bij ons wel op de allerlaatste plaats eigenlijk. Hoe heette die kunstenaar ook alweer? Huishouden van Jan Steen? De huishouding is niet onze prioriteit, maar het gebeurt wel. Tja, met werken en de periode van thuisonderwijs is het logisch dat het niet op de eerste plaats komt. We doen dat samen. Maar T-shirtjes in één handeling opvouwen is niet mijn ding. Mijn vrouw werkt razendsnel een hele wasmand weg en ik heb twee linkerhanden. Ik ben eigenlijk de vrouw in huis, haha. Mijn vrouw klust, werkt bij een bouwmarkt en vraagt zelfs een zaag voor haar verjaardag!”