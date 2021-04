Ruim driekwart van de moeders heeft te maken met ‘momshaming’

Rouwverlof voor ouders na miskraam of doodgeboor­te in Nieuw-Zee­land

25 maart Werkenden in Nieuw-Zeeland krijgen in de toekomst verlof na een miskraam of doodgeboorte. Het parlement stemde woensdag unaniem in met een wetvoorstel hierover. De nieuwe wet wordt gezien als een van de eerste in zijn soort wereldwijd.