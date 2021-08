Rust en reinheid in de ochtend? Dit zijn de belangrijkste tips voor een strak ochtendritueel

Snel opstaan, gymkleren bij elkaar zoeken en in de auto nog even een boterhammetje wegwerken: als je de dag gehaast begint, dan voel je je de rest van de dag opgejaagd. Kindercoach Nofar van Frank en lifecoach Irene Planken delen de belangrijkste tips voor een rustige ochtendroutine als de scholen weer beginnen.

Een beetje uitslapen, wat aanrommelen en laat ontbijten: in de vakantie komt het allemaal niet zo nauw. Maar op schooldagen is een vaste ochtendroutine toch wel handig, weet coach Irene Planken van de blog Tante Truus Kan Alles. ,,Als je ’s morgens drie keer tegen je kinderen moet zeggen dat ze zich aan moeten kleden en ondertussen de broodtrommeltjes aan het zoeken bent, dan word je daar gewoon chagrijnig van. Dat is geen fijn begin van de dag. Niet voor je kinderen, maar ook niet voor jezelf als ouder.”

Breng de kinderen in de laatste vakantieweek weer op de reguliere tijd naar bed, zodat ze alvast een beetje kunnen wennen aan het schoolritme. ,,En loop in diezelfde week de schoolspullen na’’, tipt de coach. ,,Passen de gymkleren nog? Zijn de broodtrommeltjes nog goed?” Bespreek ook met je kinderen dat de school bijna weer begint, zodat het einde van de vakantie niet als een verrassing komt.

Een schema biedt houvast

Voor kleine kinderen of kinderen die wat chaotischer zijn, kan het helpen om een schema te maken, tipt de Haarlemse Nofar van Frank, kindercoach en psycholoog bij Van Frank Coaching. ,,Bespreek samen wat er in de ochtend moet gebeuren, zoals aankleden, ontbijten en tanden poetsen. Bedenk een handige volgorde en maak een schema, zodat voor kinderen duidelijk is wat er van ze verwacht wordt. Dat voorkomt stress en discussie in de ochtend.”

Quote Ik zet vast de borden op tafel, leg de broodtrom­mels klaar en zoek de gymspullen op. Dat zijn kleine dingen, maar bij elkaar opgeteld bespaar je zo veel tijd en onrust Irene Planken, lifecoach

Bereid de avond voor een schooldag zo veel mogelijk voor. Zo laat Planken haar kinderen in de avond kiezen uit twee setjes kleding voor de volgende dag. Ook haar eigen kleding legt ze vast klaar. ,,En ik zet alvast de borden op tafel, leg de broodtrommels klaar en zoek de gymspullen op, zodat we in de ochtend nergens naar hoeven te zoeken. Dat zijn allemaal kleine dingen, maar bij elkaar opgeteld bespaar je daarmee veel tijd en onrust.”

Vergeet ook jezelf niet. ,,Niet alleen voor kinderen is het prettig om een schooldag rustig te beginnen, maar ook voor ouders is het fijn om uitgerust te gaan werken’’, vertelt Van Frank. Planken heeft zichzelf aangeleerd om iets eerder op te staan dan haar kinderen. ,,Ik ben geen ochtendmens, maar dat halfuurtje extra helpt echt. Even tijd voor mezelf, geen telefoon, geen kinderen. Ik hoef niet meteen ‘aan’ te staan, maar heb even een rustmomentje voordat de drukte losbarst.”

Improvisatietijd dankzij een noodtasje

Zorg voor een noodtasje voor als het nét even anders loopt. Van Frank heeft standaard zo’n tasje klaarliggen in de auto. ,,Daar zitten bijvoorbeeld doekjes in, reservekleertjes en een paar snacks, voor als het ontbijt er nog niet van gekomen is. Met kinderen kan het zomaar gebeuren dat ze in de ochtend bedenken: ‘O ja, de juf zei dat we vandaag verkleed mochten komen.’ Met een noodtasje heb je tijd om te improviseren.”

Is de ochtendroutine een gewoonte geworden? Voorkom dat je in een sleur raakt door er spanning in te bouwen, tipt de kindercoach. ,,Stel bijvoorbeeld Gekke Dinsdag in, een dag waarop je een figuurtje maakt van fruit of na schooltijd iets leuks gaat doen. Of stop een briefje in de broodtrommel met een lieve tekst, een mopje of een raadsel. Daar kunnen je kinderen zich op verheugen. ‘Wat zou er vandaag op het briefje staan?’ Zo wordt naar school gaan spannend en blijft de routine leuk.”