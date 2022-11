Sabrina en haar dochter (12) al jaar dakloos na scheiding: ‘In Nederland mag dit toch helemaal niet’

Ooit hielp hij BN’ers aan meer haar, nu raadt hij kalende mannen aan juist tevreden te zijn

Hij was een van de eersten in ons land bij wie kale mannen terecht konden voor een haartransplantatie. Zelf onderging Hans J. Diks tot twee keer toe zo’n behandeling. Des te opvallender is zijn boodschap: ,,Kaal worden accepteren, is vaak de beste oplossing.”

3 november