Sandra kreeg een postnatale depressie én een hernia tegelijk: ‘Ik dacht, mijn kind is beter af zonder mij’

Onderzoek Kinderom­buds­vrouw denkt aan strafbaar stellen van pesten

24 september Pesters moeten in de toekomst wellicht strafrechtelijk aangepakt kunnen worden. ,,Misschien zijn pestprotocollen niet genoeg en moet je wel toe naar een strafbaarheidstelling”, zegt kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer vandaag in een interview met deze site, in aanloop naar de Week tegen pesten. Maar er komt eerst een groot onderzoek naar pestgedrag.