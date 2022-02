Schrik niet, de meeste kinderen zijn gewoon gemiddelde kinderen

Ernstige onvrucht­baar­heid bij mannen verklaard: spontaan foutje in dna

Voor mannen met de meest ernstige vorm van onvruchtbaarheid blijft het vaak onduidelijk waarom ze geen kinderen kunnen krijgen. Lichamelijk is er namelijk niets mis. Het Radboudumc in Nijmegen heeft een van de antwoorden gevonden: het komt mogelijk door een spontane fout in het dna, die is ontstaan vóór of tijdens de bevruchting.

