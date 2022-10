Schuur propvol ongebruikte kinderfietsen? Hier kun je ze inruilen en een passende meenemen

Deur wagenwijd open of terrasver­war­mer op hoogste stand? Utrecht spreekt onzuinige onderne­mers aan

Een winkel in de binnenstad waar de deur wagenwijd openstaat? Een horecazaak met terrasverwarmers op de hoogste stand? Dan is de kans aanwezig dat een medewerker van de gemeente Utrecht aanklopt voor een goed gesprek over energieverbruik. Het is onderdeel van het nieuwste offensief van wethouder Lot van Hooijdonk (GroenLinks).

27 september