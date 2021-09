Sebastian (34) en zijn vriendin beleven nachtmerrie: 'Een kind neem je niet, maar moet je gegund zijn’

Angela (39) is na vele pogingen nog altijd ongewild kinderloos: ‘Een miskraam is verschrik­ke­lijk’

20 augustus Die positieve zwangerschapstest, de eerste echo en na negen maanden zwangerschap je kindje in je armen kunnen houden: het is een langgekoesterde wens van veel mensen. Zo ook voor Angela (39). Ze heeft geen partner en na vele pogingen met IUI en IVF met donorzaad om zwanger te worden, heeft ze nog altijd niet dat gewilde kindje. ,,Het is mij niet gegund. En dat voelt verschrikkelijk.”