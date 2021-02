Seks ontdekken als puber in een lockdown? ‘Eerst een coronatest, dan contact’

Minder dan anderhalve meter bij iemand in de buurt komen is al niet wenselijk, dus seks al helemaal niet. Dan zijn ook nog eens continu je ouders thuis en zijn alle ontmoetingsplekken voor eerste dates gesloten. Niet makkelijk voor een puber, zegt Riemke Groeneveld, orthopedagoge. ,,Maar des te belangrijker is het om als ouder hierover te blijven praten met je kind.’’

Liever niet te serieus

In coronatijden kan je gewoon seksuele voorlichting geven zoals je dat voorheen zou doen. ,,Ga vooral niet te serieus in gesprek met je kind over seks, dan klapt een puber dicht. Kies een informeel moment waarop je elkaar niet in de ogen hoeft te kijken, bijvoorbeeld in de auto of tijdens een wandeling’’, zegt Groeneveld. ,,Of spring in op het onderwerp wanneer seks voorbijkomt op tv’’, voegt Yuri Ohlrichs toe, seksuoloog bij de Nederlandse Wetenschappelijke Vereniging voor Seksuologie.

Maar wat wordt er anders in de seksuele voorlichting nu het coronavirus meespeelt? ,,Maak je kind er bewust van dat je anderen kunt aansteken door lichamelijk contact. Eigenlijk zou het een beetje behandeld moeten worden als een soa, hoewel dat natuurlijk niet hetzelfde is. Moedig je kind aan zich te laten testen op corona voordat hij of zij lichamelijk of seksueel contact heeft’’, stelt Ohlrichs.

Na deze opmerking van haar zoontje (5) wist moeder Joan: het is tijd voor een goed gesprek. Lees het verhaal van Joan en haar zoontje op Kek Mama.

Stiekem gedrag voorkomen

Daarnaast is het belangrijk dat pubers zich gehoord voelen nu thuiszitten de nieuwe realiteit is. Je verplaatsen in je puber en laten merken dat je begrijpt dat deze situatie niet makkelijk is, is belangrijk om stiekem gedrag te voorkomen, zegt Groeneveld.

Dat is belangrijk nu je kind niet meer ongestraft ‘s avonds laat naar een vriendje of vriendinnetje kan gaan. En met stiekem gedrag is er mogelijk meer risico op onverantwoordelijk seksueel gedrag, waarbij de kans op coronabesmetting, een soa of een zwangerschap groter wordt. ,,Geef je puber de ruimte om het hart te luchten over de situatie. Blijf over seks praten op een informele manier en kaart aan dat het coronavirus meespeelt’’, zegt Ohlrichs.

Lieke Kalhorn, pedagoog en auteur van het boek Luisteren naar pubers, voegt toe dat het verbieden van seksueel en lichamelijk contact geen zin heeft. ,,Dat zou averechts werken. Dan voelt je puber zich niet gehoord en krijg je echt taferelen dat je puber uit het raam gaat klimmen.’’

Ieder nadeel zijn voordeel

Quote Jongeren zijn creatief genoeg om hun behoeftes te vervullen. Bijvoor­beeld door middel van sexting of zelfbevre­di­ging Yuri Ohlrichs, seksuoloog ,,Door de lockdown en het verminderde lichamelijke contact zullen veel pubers wellicht eerst hun eigen lichaam ontdekken voordat ze verdergaan met iemand anders. Dit kan een voordeel zijn, want zo leer je eerst zelf wat je fijn vindt, waardoor je later beter je grenzen zal kunnen aangeven met iemand anders’’, stelt Kalhorn.

Ingeborg (54) uit Eindhoven heeft zelf een zoon van 15. Hij mag zijn date best meenemen naar huis om elkaar daar op anderhalve meter afstand beter te leren kennen. ,,Het kan een voordeel zijn dat je nu afstand moet houden. Dan kun je elkaar eerst écht leren kennen en zeker weten dat je elkaar leuk vindt. Wel zou ik een coronatest aanmoedigen voor hem en zijn verkering. Wanneer ik dan weet dat de verkering van mijn zoon langskomt, wil ik best even weggaan van huis.’’

Zal deze lockdown effect hebben op de lichamelijke en seksuele ontwikkeling van pubers? ,,Dat moeten we nog afwachten, maar jongeren zijn in ieder geval creatief genoeg om hun behoeftes te vervullen. Bijvoorbeeld door middel van sexting of zelfbevrediging’’, zegt Ohlrichs. ,,Van schade of een achterstand voor de seksuele ontwikkeling zal dus niet snel sprake zijn.’’

In gesprek blijven met je puber over seks en seksuele veiligheid op een informele manier en daarbij ook het coronavirus aankaarten, zo luidt dus het advies. ,,Zoek ook sámen met je kind naar oplossingen zodat hij of zij zich toch seksueel kan blijven ontwikkelen ondanks de lockdown, in plaats van de regels op te leggen. Luister, blijf in gesprek met je puber en erken dat hun situatie niet makkelijk is’’, vat Kalhorn samen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.