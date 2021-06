SER: Regel twee dagen per week betaalbare kinderopvang voor alle jonge kinderen

Er blijven ook vraagtekens achter na lezing van het advies. Waarom het toeslagencircus niet gewoon afschaffen? Eveneens blijft onduidelijk waarom de betrokken werkgroep van werkgevers en werknemers eerst kinderopvang voor jonge kinderen wil en daarna pas voor oudere kinderen.



Plaatsvervangend voorzitter Bas ter Weel vindt afschaffen van de kinderopvangtoeslag, zoals sommige partijen voorstellen, niet nodig. ,,Het is juist een heel precies instrument. En wat zet je ervoor in de plaats als je de toeslagen afschaft?” Het stapsgewijs werken komt wat hem betreft voort uit voorzichtigheid. ,,We kunnen nu iets heel utopisch gaan voorstellen, maar dat gaat toch niet lukken. Dus je kunt beter zeggen: Waar wil je naar toe en wat is een eerste stap in die richting?”



Wat gaan de ideeën van de SER eigenlijk kosten? Volgens het ministerie van Sociale Zaken kan de opwaartse aanpassing van het maximumuurtarief een kostenpost opleveren van ruim 300 miljoen. Dat tarief voldoet nu niet meer volgens de branche. In 2006 kon met het maximumtarief van de toeslagregeling nog bijna 80 procent van het opvangaanbod worden betaald, in 2019 is dat voor dagopvang gedaald naar 35 procent.



De kosten voor het loslaten van de eis dat ouders moeten werken voor kinderopvangtoeslag, bedragen bij 0 tot 4 jarigen 190 tot 270 miljoen euro. En bij 0 tot 12 jarigen komt de rekening uit op 400 tot 480 miljoen.