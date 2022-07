‘Soms denken mijn man en ik zelfs stiekem: blij dat de kleinkinderen weer weg zijn’

Oppassen is leuk, tot de ouders komen

Mijn man en ik (74 en ik 73) passen af en toe een paar dagen op onze twee kleinkinderen van 7 en 9 jaar oud. Dat gaat heel goed. We doen leuke dingen met ze, ze zijn doorgaans meegaand en zelfs behulpzaam. Maar als hun ouders hen ophalen en nog even napraten of blijven eten, zijn de kleinkinderen opeens heel anders. Druk, constant aandacht vragen, rondrennen, met elkaar stoeien, vechten soms zelfs. Hoe komt dat en wat kunnen we daaraan doen? Het maakt ook het afscheid minder leuk. Soms denken mijn man en ik zelfs stiekem: blij dat ze weer weg zijn.