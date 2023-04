Sorrèl (28) heeft niet-aangeboren hersenletsel en geeft persoonlijk kijkje in leven via TikTok

Sorrèls leven veranderde compleet na een heftig verkeersongeluk, waarbij ze met hoofdletsel op de Intensive Care belandde. ,,Na vier dagen werd ik naar huis gestuurd, zonder enige controle. Door een foutje ben ik nooit in het systeem van het ziekenhuis gezet. Dat zorgde ervoor dat ik niet meteen hulp kreeg en een jaar te laat in het revalidatiecentrum terechtkwam. Daarom leerde ik pas laat hoe ik met mijn hersenletsel om kon gaan.”

Invloed op het gezin

Het hersenletsel van Sorrèl beïnvloedde niet alleen haar eigen leven, maar ook dat van haar gezin. ,,Ik kon opeens niet meer meedraaien in het normale leven en werd heel vaak ziek”, vertelt Sorrèl. ,,Ik probeerde mijn havo te halen, maar het werd al snel te veel. Op een gegeven moment moest ik vier keer per week naar het ziekenhuis. Gelukkig heb ik een sterk gezin en hebben we veel aan elkaar. Mijn moeder en mijn hond hebben toevallig ook hersenletsel. Mijn moeder begrijpt mij daarom goed.”

Vier jaar geleden begon Sorrèl met traumatherapie, nadat ze in een zware depressie terecht was gekomen. ,,Vanaf toen ben ik mezelf beter gaan begrijpen en ben ik dingen gaan loslaten. Ik begon structuur aan te brengen in mijn leven, waardoor ik een stuk rustiger werd en meer in balans kwam. De eerste tien jaar waren heftig. Nu ben ik alleen maar aan het groeien en schaam ik mij niet meer voor mijn niet-aangeboren hersenletsel.”

Inmiddels weet ze haar leven goed in te vullen. Ze krijgt huishoudelijke hulp en ambulante begeleiding van een organisatie gespecialiseerd in NAH. ,,Als ik uit balans raak, word ik ziek of krijg ik migraine. Daarom werk ik met een kleurensysteem in mijn agenda en heb ik vaste afspraken, om die balans op orde te houden”, zegt Sorrèl.

Lotgenoten op TikTok

Na het ongeluk heeft Sorrèl lang gezocht naar lotgenoten. Er waren weinig jongeren om haar heen die in dezelfde situatie zaten. ,,Toen ik eenmaal mensen leerde kennen die hetzelfde hadden, vond ik dat heel fijn. Maar het zette me ook aan het denken. Ik besloot om een TikTok-account te starten, onder de naam ‘Leven met NAH’.”

In haar TikTok-video’s laat Sorrèl zien hoe haar leven eruit ziet. ,,Mijn TikToks zijn gericht op mensen met, maar ook zonder niet-aangeboren hersenletsel. Ik wil er voor mensen kunnen zijn als ze vragen hebben. Bijvoorbeeld over het letselschadeproces of hoe ik op mijzelf woon. Maar ook: ‘waarom reageert mijn vader met hersenletsel op deze manier?’, of: ‘hoe kan ik er zijn voor mijn zusje met hersenletsel?’. Ik deel struggles die ik ervaar, maar ik probeer mijn TikTok-video's wel in een positief jasje te steken.”

Een positieve blik op wat je wel kunt

,,Vroeger stond mijn niet-aangeboren hersenletsel heel centraal in mijn leven. Inmiddels denk ik: ik bén niet mijn hersenletsel maar het is een onderdeel van mij. Ik wil laten zien dat je leven niet voorbij is als je beperkt bent in het leven. Je moet creatief zijn met wat je wel en niet kan.”