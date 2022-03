Spijt van babynaam: Katja werd Cathy en Stephan werd Michaël

Een naam draag je voor de rest van je leven. Als ouder denk je dus goed na over hoe je je baby noemt. En als de naam jullie echt niet meer aanstaat? Dan verander je hem gewoon, zoals Kylie Jenner (24) en Travis Scott (30) deden. ‘Even ter info, de naam van onze zoon is niet langer Wolf. We hadden gewoon niet het gevoel dat die naam bij hem paste.’ Welke nieuwe naam hun koter kreeg, is nog niet bekend.

Kylie Jenner met Travis Scott en dochter Stormi.

Anne (70) veranderde de naam van haar dochter Cathy

Ook de Vlaamse Anne veranderde de voornaam van haar baby. Eén dag na de bevalling. ,,Ons dochtertje werd 43 jaar geleden geboren als Katja. Een naam die haar vader en ik samen gekozen hadden en heel mooi vonden.”

Maar Anne had een ding over het hoofd gezien. ,,Een dag na de bevalling kwam de verpleegster langs om de baby een badje te geven. ‘En, hoe heet het kindje?’, vroeg ze vriendelijk. ‘Katja!’ ‘Ha’, glimlachte de verpleegster, ‘Katcha.’ Plots besefte ik: niet alleen deze verpleegster zal die naam verkeerd uitspreken. In een flits zag ik Katja’s toekomst en hoe vaak ze ‘Katcha’ genoemd zou worden. Ik vond het vreselijk klinken. Zo wil ik het niet, dacht ik.”

Hoe je je baby's naam aanpast als hij al is ingeschreven?

Anne met haar dochtertje Cathy in 1979.

Diezelfde dag nog ging de man van Anne naar het gemeentehuis voor de geboorteaangifte. ,,Ik heb hem meteen gebeld vanuit het ziekenhuis, gelukkig was hij nog niet weg. ‘Alsjeblieft, geen Katja’, zei ik. ‘Doe dan maar Cathy, dat lijkt erop.’

Of Anne spijt heeft van de last minute naamsverandering? Een beetje. ,,Als mensen haar dan toch ‘Katcha’ hadden willen noemen, dan was dat maar zo. Zij zou Katja zijn geweest, we vinden dat nog steeds een heel elegante naam. En Cathy heeft zelf ook al aangegeven dat ze eigenlijk liever Katja had geheten.”

Anne met haar dochter Cathy, recent.

Lily (65) veranderde de naam van haar zoon Michaël

De zoon van Lily werd 44 jaar geleden geboren. Lily en haar man hadden de naam al geruime tijd gekozen: Agnes voor een meisje en Stephan voor een jongen. Maar Lily’s schoonmoeder werd erg emotioneel toen ze dat hoorde. Zij wilde graag de naam Michaël voor haar zoon, maar de namen van haar twee zoons in 1953 en 1955 mocht zij niet zelf kiezen. ,,Toen was het nog de gewoonte dat de grootouders dat deden.”

Michaël bleef sindsdien in Lily’s achterhoofd hangen. ,,Toen mijn zoon uiteindelijk geboren werd en de gynaecoloog langskwam en vroeg hoe hij zou heten, zei ik plots: Michaël. Mijn man vroeg: ‘Ben je zeker?’, en ik zei ja! Toen ik het aan mijn schoonmoeder vertelde, liepen de tranen over haar wangen, zo gelukkig was ze. Zelf was ik ook heel blij dat ik hem Michaël had genoemd, ik vond het een zeer mooie naam en eentje die echt bij hem past.”

Michaël toen hij een week oud was, in 1978.

De dolgelukkige grootmoeder.

Lily’s eigen moeder, daarentegen, was minder blij. ,,Het stond haar niet aan dat ik mij had laten beïnvloeden door mijn schoonmoeder. Tot de gynaecoloog binnenkwam en zei: ‘Michaël, wat een prachtige naam’. En zo zijn we trotse ouders van Michaël. Tot de dag van vandaag ben ik zo blij met zijn naam. Zelfs al was ik er tijdens de bevalling vast van overtuigd dat hij Stephan zou heten.”

Goede naam, tevreden kind

,,Je naam is slechts een klein onderdeel van je volledige identiteit, maar het is wel een heel belangrijk ankerpunt, een houvast van wie jij als persoon bent”, zegt Karolien Dockx, psychiater, cognitief gedragstherapeut en stichter van de groepspraktijk ID-entiteit. Dat Kylie Jenner, Anne en Lily hun belangrijke keuze heroverwogen, is dus zo gek nog niet. ,,Jouw naam geeft je betekenis. Daarom vinden ouders het zo moeilijk om een keuze te maken.”

Tegenwoordig kiezen ouders steeds vaker voor namen die een diepere betekenis dragen. Dr. Dockx: ,,Identiteitsvorming is steeds belangrijker geworden. Vroeger werd er minder belang gehecht aan de betekenis van een naam. Ouders focusten toen meer op een standvastige opvoeding. Nu staan ze meer stil bij wat voor hen waardevol is. Mijn oudste dochter heet Lente, vernoemd naar mijn favoriete seizoen. Het maakt mij gelukkig. De betekenis van de naam van een kind zegt dus meer iets over de ouders dan over het kind zelf. De klank van de naam en het gevoel dat hij de ouders geeft zijn belangrijker dan vroeger.”

Prof. Dr. Karolien Dockx.

Uit onderzoek van de Duitse psycholoog Jochen Gebauer blijkt trouwens dat kinderen gelukkiger zijn wanneer ze blij zijn met hun naam. Dat klopt, zegt dr. Dockx. ,,Als je tevreden bent met jouw naam, dan ga je positiever over jezelf denken. Het zegt iets over jouw zelfwaardering. Iemand die niet blij is met zijn naam zal zonder veel moeite een andere naam of een bijnaam aannemen. Omdat het zo’n intiem deeltje is van jouw identiteit, is het dus ook belangrijk dat jij er zelf gelukkig mee bent. Niet enkel jouw ouders.”

