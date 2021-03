Spijt van kinderen? ‘Ja, elke ochtend om 5 uur’

In de podcast De Veertigers vertellen presentatrice Wytske Kenemans (41), programmamaker Jet Sol (49), presentator Manuel Vanderbos (44) en radiomaker Sander de Heer (45) over hoe het is om eindelijk volwassen te zijn en met ‘u’ te worden aangesproken. Dat doen ze in eerlijke gesprekken over trots, twijfel, blunders, angsten en ontwikkeling. Vandaag: opvoeden en loslaten.

Als vader en moeder dien je natuurlijk alles weten over het ouderschap en moet je ‘groot’ en ‘stoer’ zijn voor je kinderen. Je bent tenslotte hét voorbeeld. Maar zodra je een kleintje hebt, gaat die vlieger niet altijd automatisch op. Althans niet voor Wytske, Sander, Manuel en Jet.

Huilend in de supermarkt

Wytske, de stoerste en avontuurlijkste van de dit vrolijke viertal stond naar eigen zeggen huilend in de Albert Heijn te bellen met de crèche. Hoe gaat het met jou, vroegen ze daar, ‘nou, niet zo goed’, piepte ze. En terwijl Wytske huilend stond te bellen, zat haar zoon inmiddels rustig te spelen. Daar gaat haar stoere imago. Haar vrienden waren verbaasd om te zien dat Wytske zich ontwikkelde als serieuze moederkloek. Ze had het zelf ook eigenlijk niet aan zien komen.

Sander heeft erg lang getwijfeld of hij wel klaar was voor het vaderschap. Die verantwoordelijkheid en het definitieve vond hij maar moeilijk. Nu kan hij zich niet meer voorstellen dat die guppy’s er niet zouden zijn en heeft hij met terugwerkende kracht bewondering voor vrienden die wel vroeg aan kinderen begonnen. Alleen dat loslaten is wel iets dat nog niet helemaal wil lukken. Sander zit nu op het punt dat hij zijn dochter Rosa (4) twee straten verderop naar de plastic bak durft te laten gaan. Maar dan staat ie wel stiekem op de uitkijk. Om te kijken of het wel goed gaat. Of om zeker te weten dat er geen halve zolen voorbij komen?

Jet, ook een stoere, zat de spreekbeurt van haar zoon te maken omdat haar zoon er geen raad mee wist op de lagere school. Over ‘fucking cavia’s’ nota bene. BAM, weer een imago aan gruzelementen. Manuel maakt zich nu al druk over ‘welke puistenkop’ zijn dochter mee uit wil vragen, die zal toch echt langs een vrij onmogelijke ballotagecommissie moeten. En als zijn zoon voor het eerst naar school moet fietsen dan fietst hij er voor de zekerheid toch maar achter, want ja. Dat loslaten is nog niet zo gemakkelijk.

Houdt loslaten ooit op?

Geven dochters meer stress dan jongens, begin je vroeg aan kinderen, of juist niet. En dat loslaten, houdt dat ooit op? Fiets je stiekem achter je kind aan als ze voor het eerst naar school gaan. Wil je ze kunnen volgen via een mobiele telefoon of is dat een aantasting van de privacy?

De verantwoordelijkheid, de onzekerheid, het gedoe met alleen op vakantie kunnen gaan tijdens schoolvakanties, andere kindjes die met vieze schoenen op je bed staan te springen. Ouders die je op de vingers tikken voor het gedrag van jouw kind. Het is confronterend en lachwekkend deze fonkelnieuwe aflevering van de veertigers over kinderen. Hebben we spijt? ‘Ja, elke ochtend om 05.00 uur’, zegt Wytske.

