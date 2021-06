Stakingen kinderopvang uitgesteld tot 1 juli, FNV claimt intimidatie door werkgevers

Medewerkers in de kinderopvang, peuterspeelzalen en de buitenschoolse opvang die lid zijn van de FNV leggen pas vanaf donderdag 1 juli het werk neer. Eerder zouden de stakingen in estafettevorm al aanstaande woensdag (23 juni) beginnen.

Vandaag trapte de FNV samen met honderd aanwezige leden de acties af in Nieuwegein. Daar is besloten om later te beginnen met staken, zodat ouders langer de tijd hebben om zich te kunnen voorbereiden op de acties. De FNV zegt steeds minimaal één week voor aanvang van de stakingen kenbaar te gaan maken in welke regio dat zal zijn. Vanaf vandaag kunnen medewerkers zich digitaal registreren.

Medewerkers in de kinderopvang leggen op 1 juli voor het eerst het werk neer in de provincie Noord-Holland en in Flevoland ten zuiden van Lelystad. De week daarna, op 6 en 8 juli, volgen de collega’s in Friesland, Groningen, Drenthe en Flevoland vanaf Lelystad en de plaatsen daarboven. In de week van 13 juli wordt in Midden-Nederland gestaakt. Daarna gaat het estafettestokje door naar de overige regio’s, aldus de FNV.

Maandag liep een ultimatum af dat de FNV vorige week aan werkgevers in de sector had gestuurd. De aanpak van de hoge werkdruk is voor de werknemers het belangrijkste struikelblok bij de cao-onderhandelingen. Volgens de vakbond zouden kinderopvangmedewerkers ‘bij bosjes omvallen’. ,,Als dit nog langer zo doorgaat, worden de kinderen hier uiteindelijk zelf de dupe van, omdat dit uiteraard ook effect heeft op de kwaliteit van de opvang.”

Veel signalen

Debbie van Leiden, FNV-bestuurder Kinderopvang, beweert daarnaast vanmiddag in een persbericht dat er veel signalen van leden zijn dat zij door hun directe werkgevers worden ‘geïntimideerd’ om vooral niet te gaan staken. Sommige organisaties zouden ook berichten rondsturen dat medewerkers zich moeten melden bij hun leidinggevende als ze willen gaan staken, terwijl dat volgens de vakbond niet mag.

Een woordvoerster van de Brancheorganisatie Kinderopvang herkent zich totaal niet in de beschuldiging van intimidatie, zegt ze in een reactie. ,,Wij roepen onze leden juist op om kalm te blijven en steeds het overleg te zoeken met hun werknemers. Die zijn voor ons ook hartstikke belangrijk.”

Volgens de FNV is de actiebereidheid hoog. Uit een poll op de website kinderopvangtotaal.nl komt echter naar voren dat maar zo’n een op de vijf pedagogisch medewerkers van plan is te gaan staken.

