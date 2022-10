Steeds meer boeren houden naast koeien en varkens ook kinderen: boerderijcrèche is booming

MARIEKE DOET PABO 30 kinderen en juf Marieke zijn in één klaslokaal, maar het is doodstil: ‘Wat is dit een groot genietmo­ment’

Het is dinsdagochtend 4 oktober 08.20 uur. Vanachter mijn boek bespied ik de klas. Bijna iedere schooldag begint met stil lezen in een zelfgekozen boek. Als het strakjes ’s ochtends nog donker is, komt daar het ‘zaklamp’ lezen bij. Dan bouwen we zo nu en dan hutjes van van fleecedekentjes en tafeltjes en lezen wij bij het licht van een zaklamp.

12 oktober