In de grappige en vooral ook herkenbare podcast De Veertigers vertellen presentatrice Wytske Kenemans (41), programmamaker Jet Sol (49), presentator Manuel Vanderbos (44) en radiomaker Sander de Heer (45) over hoe het is om eindelijk volwassen te zijn en met ‘u’ te worden aangesproken. Dat doen ze in eerlijke gesprekken over trots, twijfel, blunders, angsten en ontwikkeling. ,,Het leven begint bij 40, maar wát begint er dan?

Hyves, zeggen de Veertigers: dat was leuk met die dansende banaantjes en mensen van vroeger. Sander: ,,Maar waar ik een hekel aan heb zijn mensen die dan nu zeggen: oh ik ben van Facebook af hoor! En dan wel roepen hoe leuk Hyves was. Ja, dat was dus precies hetzelfde!” Wytske: ,,Ja, en dus is het uitgespeeld!”

Vroeger was niet alles beter, maar wel simpeler. Je kon kwijt zijn, vertelt Manuel. Jet stuurde brieven en kaartjes naar penvrienden en Sander was een van de eersten met een mobiele telefoon. ,,Het was denk ik 1995. Soms ging ie ook af in de klas. Toen stond iedereen me uit te schelden: wat een nerd!”

Jet: ,,De Nokia 3310 had ik. Geweldig, lekker snake spelen bij de bushalte. Wytske: ,,Weet je wat ook beter was vroeger? Je had T9 op je telefoon! Ik kon veel sneller typen dan nu. Het was ideaal!” Maar, zegt Jet: ,,Ik word wel knettergek van al die WhatsAppgroepen. Stop met whatsappen. Ik mute je helemaal de moeder!

Post-its

Over moeders gesproken; die van Manuel was vroeger een veredelde telefoniste. ,,We hadden een tussendeur en die hing helemaal vol met post-its. We waren met zes kinderen thuis en zij nam voor iedereen de hele dag door berichtjes aan en die plakte ze op de deur. Ze hield een soort van zes appgroepen tegelijk bij!”

Manuel deed wel meer met post-its: ,,Ik was verliefd op een meisje uit de andere klas, die dan later in mijn lokaal ging zitten. Dan plakte ik post-its onder haar tafel met gedichtjes.” Sander: ,,Freak!” Niet elke uitvinding was handig: het antwoordapparaat bijvoorbeeld. Sander: ,,Soms fietste ik naar huis om mijn antwoordapparaat af te luisteren. Dan was ik verliefd.”

Ook dat hebben Sander en Jet voor elkaar gekregen: verliefd via Internet. Sander: ,, Wij hebben elkaar leren kennen via Parship. Dat was een relatiesite voor hoogopgeleiden! En ik heb wel eens gespeeddatet, maar dat was verschrikkelijk.”

Jet: ,,Jammer, dat had ik zo leuk gevonden om een keer mee te maken! Ik heb mijn man via Hyves leren kennen. Via via. Toen ik zijn achternaam zag was ik verkocht! Sander: ,,Lekker banaantjes naar elkaar sturen.”

