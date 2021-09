Terug in het schoolritme? Zo zorg je voor een soepele overgang

De zomervakantie loopt ten einde of is inmiddels al voorbij. Is je kind verdrietig, onrustig of driftig nu het voorbij is met alle vrije tijd? Pedagoog Bruno Vanobbergen geeft praktische tips. ,,Net zoals ook wij na onze vakantie de knop moeten omdraaien, kan het ook voor kinderen op de tanden bijten zijn in het begin.”

Heel wat kinderen hebben last van end-of-summer tantrums. Woede-uitbarstingen, aan het einde van de zomervakantie dus. Dat schrijft het Amerikaanse nieuwsmedium Huffpost. ,,Kinderen die een maand of twee geleden nauwelijks konden geloven hoe gelukkig ze waren om een middag op het strand door te brengen, veranderen nu in verwende, vermoeide monsters”, staat in het artikel. ,,Monsters die door het lint gaan als je ze iets vraagt te doen, of die schreeuwen om het minste of geringste.”

Bye bye rust

Pedagoog Bruno Vanobbergen beaamt dat de overgang naar het nieuwe schooljaar lastig kan zijn. En dat is absoluut normaal, verzekert hij. ,,Net als voor volwassenen is het voor kinderen fijn, belangrijk en ontspannend om uit hun dagelijkse routine te kunnen stappen. Vakantie betekent een ander ritme. Je ziet dat kinderen daar, net zoals wij, echt van kunnen genieten en van tot rust kunnen komen. We hebben het allemaal moeilijk om weer in de klassieke, dagelijkse structuur van ons werk te komen als de vakantie op haar einde loopt. Dat is voor kinderen niet anders als ze opnieuw naar school moeten.”

,,Mijn persoonlijke ervaring is dat de meeste kinderen vrij snel terug in het normale ritme komen, en dat de aanpassing na een weekje al geen thema meer is”, vervolgt Vanobbergen. Maar als je merkt dat je kinderen toch moeite hebben met de overgang, is het belangrijk om daarover te praten. ,,Net zoals ook wij na onze vakantie de knop moeten omdraaien, kan het ook voor kinderen even op de tanden bijten zijn in het begin. Daarom is het van belang om de situatie te bespreken. Zo kan je erachter komen hoe je je kind zo goed mogelijk kan ondersteunen. Wat is de precieze reden dat de start van het schooljaar voor onrust of frustraties zorgt?”

Ankerpunten

Om de overgang zo soepel mogelijk te laten verlopen, bied je je kinderen volgens Vanobbergen het beste ankerpunten aan. ,,Daarmee bedoel ik bepaalde rituelen - zoals eten op een vast tijdstip, tandenpoetsen vlak voor je samen de deur uitgaat, een verhaaltje voorlezen zodra de pyjama aan is om aan te geven dat ze daarna moeten gaan slapen - die je kinderen kunnen helpen zich weer aan de oude structuur aan te passen. Zeker als het rituelen waren die je kind al kende, maar die verwaterden door de vakantie. Zoek als ouder zelf ook aansluiting bij die rituelen.”

‘Mijn geduld wasop: ik trok Lianne aan d’r arm omhoog en riep dat ze moest luisteren. Ze brulde oorverdovend: armpje uit de kom.’ Lees het verhaal van moeder Sylvana op Kek Mama.

,,Belangrijk is om zelf initiatief te nemen om dat soort ankerpunten een vaste plek te geven in jullie dagelijkse routine, en indien mogelijk te participeren.” Voor veel kinderen kunnen zulke rituelen nuttig zijn. Al zijn ze niet noodzakelijk bij élk kind, onderstreept Vanobbergen.

,,Sommige kinderen zijn zo zelfstandig dat ze best zonder kunnen. Er is geen handleiding die van toepassing is op iedereen. Bepaalde kinderen kunnen namelijk perfect een goede structuur voor zichzelf ontwikkelen, anderen hebben daar hun ouders, leerkracht of zelfs een simpel systeem met pictogrammen voor nodig.”

Maar wat als je te maken krijgt met driftbuien? ,,Blijf de eerste dagen van het nieuwe schooljaar zo goed mogelijk vasthouden aan het oppikken van rituelen. Op die manier wordt er voorspelbaarheid gecreëerd en dat maakt het voor kinderen een stuk makkelijker om terug in die routine te stappen. Probeer ook het gedrag van je kind zo goed mogelijk te lezen zonder enige vooroordelen. Wat gebeurde er precies op het moment dat je kind agressief werd? Op die manier kan je proberen dat soort situaties voortaan te vermijden.”

Vanobbergen is pedagoog en voormalig kinderrechtencommissaris. Hij schreef onlangs het boek ‘Het Kind – (g)een handleiding’ met tips voor de zoekende opvoeder.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.