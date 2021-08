Terug naar school: zo krijg je je kinderen weer op tijd naar bed

Samen zandkastelen bouwen, losgaan in de minidisco en lekker laat naar bed: in de zomer kan er veel en hoeft er weinig. Maar als de vakantie weer voorbij is, wil je je kinderen zo uitgerust mogelijk en zonder veel gestress naar school brengen. Dat is best een uitdaging, erkennen slaapspecialisten Francis Lanen en Annalotte Ossen. ,,Besteed aandacht aan de overgang en neem er de tijd voor”, adviseren zij.

De overgang van de zomervakantie naar school is voor veel kinderen groot. Voor ouders is het goed om te beseffen dat niet alleen de bedtijd verandert, vertelt orthopedagoog Annalotte Ossen van Mevrouw Maan, een praktijk voor slaapproblemen bij kinderen. ,,Afhankelijk van hoe de vakantie is doorgebracht, moeten kinderen ook wennen aan de overgang naar meer structuur, minder vrijheid en minder aandacht van hun ouders. Al die veranderingen kunnen voor onrust zorgen.”

Goede voornemens

Markeer het einde van de vakantie door de laatste week samen af te sluiten, tipt Ossen. Met oudere kinderen kun je samen bespreken hoe je de overgang naar school gaat vormgeven. ,,Dat is ook een mooi moment voor goede voornemens. Hoe gaan we als gezin meer tijd samen doorbrengen?” Spreek bijvoorbeeld af om na het eten voortaan een spelletje te spelen, zodat het samenzijn na de vakantie niet ineens afgelopen is.

Is je kind in de vakantie gewend aan een latere bedtijd? Bouw het vakantieritme dan langzaam af. ,,Begin een week voordat de school start”, adviseert Francis Lanen, grondlegger van het Landelijk Netwerk Slaapoefentherapeuten. Breng je kinderen in kleine stapjes eerder naar bed, en vergeet ook het ochtendritueel niet te verschuiven. ,,Als een kind ’s ochtends eerder ontbijt en beweegt, dan kan het ’s avonds ook weer makkelijker in slaap komen.”

Hoe makkelijk het schoolritme terugkomt, verschilt per kind. ,,Sommige kinderen zijn meer ochtendtypes en willen uit zichzelf graag op tijd naar bed. Echte avondtypetjes zullen er meer moeite mee hebben.” Over het algemeen geldt: zorg voor een donkere kamer en zo min mogelijk prikkels voor het slapengaan. Dus geen drukke dansjes of spelletjes op de telefoon, maar rustig kleuren of een verhaaltje lezen.

Tijdens de vakantie doen kinderen veel nieuwe indrukken op. ,,Gun ze de tijd om die te verwerken”, adviseert Lanen. ,,Bespreek ze overdag, zodat kinderen niet in bed nog alles liggen na te kauwen.” Neem de spanning voor het nieuwe schooljaar weg door de aandacht te verleggen naar iets positiefs. ,,Zeg bijvoorbeeld: ‘Straks mag je je nieuwe drinkbeker gaan gebruiken.’ Daarmee zet je negatieve spanning om in positieve spanning.”

Siësta voor de caravan

Ga je in de laatste week nog op vakantie? Pak dan zoveel mogelijk rust overdag. ,,Las een siëstamomentje in”, tipt de slaapoefentherapeut. ,,Dat hoeft geen middagdutje te zijn; je kunt ook prima een kleedje voor de caravan of het vakantiehuisje leggen en even rustig een boekje lezen.” Voldoende rust voorkomt dat een kind oververmoeid raakt. ,,Als kinderen te moe zijn, dan kunnen ze op een gegeven moment niet meer goed slapen. Met voldoende rust kun je slapeloosheid voor zijn.”

De zomervakantie is een mooi moment om uit te rusten, bij te slapen en op te laden, vindt ook Ossen. ,,Dat geldt ook voor volwassenen. Het is voor ons allemaal goed om af en toe niets te doen. Hoe meer we overdag kunnen ontspannen, hoe beter onze nachtrust. Ook bij kinderen zit daar een duidelijke relatie.”

