Tessa weet dat ze dochter Valerie (5) kwijt zal raken: ‘Geloof dat wij de beste ouders voor haar zijn’

Groene Hart in 1970 Hoe een gasexplo­sie de Ridderhof wegvaagde: ‘Groente­blik­ken lagen op het dak van de tien hoog flat’

Op de eerste dag van mei, nu 51 jaar geleden, lag er een deken van rouw over de plek waar nu de Ridderhof is gevestigd. Het begon met een brandje, gevolgd door een gasexplosie waarna gulzige vlammen het tijdelijke winkelcentrum aan de Diamantstraat in Alphen volledig in de as legden.

