Tijd voor nieuwe kinderschoenen: ‘Een te kleine schoen belemmert de ontwikkeling’

Eindelijk stijgt de temperatuur en dat betekent buitenspelen! Maar ook nieuwe kinderschoenen, want die winterschoenen worden nu te warm en zijn bovendien wel afgedragen. Hoe koop je dat paar dat goed past en tegen al het klimmen en klauteren bestand is?

Kindervoeten groeien hard: tot kinderen twee jaar zijn, worden de voeten met drie of vier maten per jaar groter. Tot vijf jaar is dat nog zo’n drie maten, vertelt Mike Willemsen, eigenaar van kinderschoenenwinkel Wilmo in Breda. ,,Daarna groeien meisjes over het algemeen ongeveer een schoenmaat per seizoen en later een per jaar. Jongensvoeten groeien meer schoksgewijs. In een paar maanden tijd groeien ze wel twee maten en dan houden ze een jaar lang dezelfde maat. Regelmatig opmeten is dus belangrijk.’’

Passende schoenen

Uit onderzoek blijkt dat twee derde van de kinderen op te kleine schoenen rondloopt, schreef Ouders van Nu eerder. Ouders meten de schoenmaat van hun kind op de verkeerde manier, en dat kan tot voetafwijkingen leiden. Ook zeggen kinderen het vaak niet als de schoenen niet lekker zitten. Willemsen herkent dat uit zijn winkel: ,,Als de schoen veel glitters, lampjes of een mooie felle kleur heeft, zit die vaak al goed. Een specialist kan voelen of de schoen inderdaad niet te groot, klein, smal of wijd is.”

Groei kindervoeten

Kindervoeten groeien razendsnel, daarom is het belangrijk dat ze goed ondersteund worden. Hoe zit het precies met de ontwikkeling van kindervoeten en kun je zelf de voeten van je kinderen opmeten? Ouders van Nu zet het op een rijtje. Gelukkig kan de kindervoet best wat hebben, zegt podotherapeut Karlijn Hüskens van Podotherapie Bakel-Venray. ,,Maar een te kleine schoen is echt niet goed. Dat belemmert de goede ontwikkeling.” Thuis opmeten kan ook. Bijvoorbeeld door het voetbed uit de schoen te halen en je kind zijn of haar voetje erop te laten zetten. ,,Houd je dan nog een vingerbreedte ruimte over, dan is de schoen nog goed. Zitten de tenen tot aan het randje, dan is de schoen te klein.”

Schoenen altijd passen

En is het tijd voor nieuwe kinderschoenen, dan is het wijsheid om te gaan passen in een winkel. ,,Kinderschoenen vallen allemaal anders uit”, weet Willemsen. ,,Sommige schoenen vallen groot, andere klein, sommige schoenen zijn breed, smal, hoog of laag bij de wreef. Dat merk je alleen als je ze past.’’ Toch heeft Willemsen ook een webshop. ,,Ouders kopen wel schoenen online, maar ruim 70 procent wordt weer retour gestuurd omdat ze niet goed passen.’’

Ook podotherapeut Karlijn Hüskens van Podotherapie Bakel-Venray adviseert altijd om kinderschoenen te passen. ,,Omdat iemand dan mee kan kijken of de schoen goed is qua lengte en breedte. Dat kan je online niet zien.’’ En er is nog een voordeel aan passen in een schoenwinkel. ,,Van ouders krijg ik vaak te horen dat het soms een hele struggle is om hun kind kleding of schoenen te laten passen. Bij een verkoper gedragen ze zich vaak beter.’’

Hoe gaat dat passen in de winkel? ,,Met een digitale meter meten wij tot op de millimeter nauwkeurig de lengte, maar ook de breedte van de voet”, zegt Willemsen. ,,Vervolgens weten wij welke schoen het beste zit.’’ Volwassenen hebben een halve centimeter ruimte nodig om hun voet goed af te wikkelen. Bij kinderen is dat 1 tot 1,2 centimeter. ,,Om af te wikkelen, maar ook zodat ze ruimte hebben om nog te groeien.” Is de schoen nóg groter, dan kunnen kinderen gaan schuiven of sloffen.

Quote Het buigpunt van de zool moet liggen bij de grote teen, als de zool in het midden buigt is hij te slap Karlijn Hüskens, podotherapeut

Goede zolen

Waar moet een goede schoen nog meer aan voldoen? ,,Materiaal dat goed ademt”, zegt Hüskens. Leer is daarbij vaak het beste. ,,Dan betaal je wel iets meer, maar leer slijt ook minder snel.” Nog een tip, druk op de hiel van de schoen. ,,Kun je die gemakkelijk indrukken, dan is de schoen te slap.’’ Daarnaast adviseert de podotherapeut te kijken naar de zool. ,,Het buigpunt van de zool moet liggen bij de grote teen, als de zool in het midden buigt is hij te slap.’’

Op verschillende leeftijden hebben kinderen andere schoenzolen nodig, zegt Willemsen. ,,Baby’s die nog niet kunnen lopen zijn gebaat bij hele soepele schoentjes, sokjes eigenlijk met een antislipzooltje.” Tijdens de eerste stapjes is iets meer steun nodig. ,,Is de schoen dan te soepel, dan gaat het kind letterlijk naast zijn of haar schoenen lopen en worden de voetspieren te weinig getraind.” Als het kind weer ouder is, moet de zool slijtvast zijn. ,,Kinderen doen er álles op dus schoenen met plastic of te soepele zolen slijten heel snel.” Te harde zolen zijn ook niet goed. ,,Die belemmeren de afwikkeling.”

Quote Plastic slippers of kaplaarzen zijn natuurlijk ook prima. Maar dan voor af en toe Mike Willemsen, eigenaar kinderschoenenwinkel

Duurzame schoenen

Hoe weet je dat je schoenen koopt die weer een paar maanden meekunnen? Een neus van rubber kan helpen. ,,Kinderen spelen veel op hun knieën of schaven met hun schoenen over de grond. Door het rubber slijt de schoen minder snel”, zegt Hüskens. Duurzame materialen, adviseert Willemsen. Rubberen loopzolen, stevige hielstukken, sterk leer en natuurlijk een goed voetbed. ,,Plastic slippers of kaplaarzen zijn natuurlijk ook prima. Maar dan voor af en toe. Als je zelf een hele dag moet rondlopen op slippers krijg je ook eerder vermoeide voeten.”

