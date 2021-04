‘Tijdens een zwangerschap doet je bekkenbodem negen maanden aan topsport’

Podcast ‘We zijn al dolgeluk­kig als we tien minuten in alle stilte een kop koffie kunnen drinken’

17 april In de podcast De Veertigers vertellen presentatrice Wytske Kenemans (41), programmamaker Jet Sol (49), presentator Manuel Vanderbos (44) en radiomaker Sander de Heer (45) over hoe het is om eindelijk volwassen te zijn en met ‘u’ te worden aangesproken. Dat doen ze in eerlijke gesprekken over trots, twijfel, blunders, angsten en ontwikkeling. Vandaag: ‘Tranen van geluk’