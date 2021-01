Tips voor meer balans in je gezin: ‘Je hersenen hebben rust nodig om goede keuzes te maken’

Voelen: Toon je emoties (en geef je kind daar ook de ruimte voor)

,,Het is je taak als ouder om je kinderen te leren om te gaan met hun gevoelens. Om dat goed te kunnen begeleiden, moet je als ouder zelf ook je emoties durven tonen: laat zien hoe je je voelt en hoe je daarmee omgaat. Hoe je het best op chagrijnige mensen reageert, leert een kind van chagrijnige ouders, vertelde ontwikkelingspsycholoog Steven Pont. Je hoeft als vader of moeder niet perfect te zijn, als je maar in contact staat met je gevoel. Dan kun je je ook beter inleven in en verbinden met de gevoelens van je zoon of dochter.