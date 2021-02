“Toen ik mijn vader naar het hospice bracht brak ik in een miljard kleine stukjes”

Wie de veertig nadert of daar al dik in zit, krijgt er hoe dan ook mee te maken: ouders die minder kunnen dan vroeger, ziek worden of misschien zelfs al in hun laatste stadium zitten. Dat laatste ervaart Jet, die elk moment gebeld kan worden door het hospice waar haar vader verblijft.

Jet: ,,Het is een kwestie van dagen. En je vader afgeven in een hospice: ik ben echt in een miljard stukken gebroken. Het is niet te doen. Hij is dement, ziet niks meer, mama ging eraan onderdoor. Het is wonderlijk hoe iemand zo klein kan worden.” Wytske: ,, Het is ook de bedoeling dat je je ouders overleeft, maar het is zo zwaar.”