‘Toen mijn vrouw ziek werd, ontdekte ik pas hoeveel ze thuis deed’

Tijdens het interview realiseert Ragna Heidweiller (38) zich ineens dat er nog een was in de machine zit. Al best lang. Het is een van de taken waar haar partner Samuel Levie (38) niet zo goed in is, geeft hij toe. Daar hadden ze een paar jaar geleden vast ruzie over gehad. Tijdens een etentje, een wandeling, of in bed: eigenlijk kwam het huishouden overal en in ieder gesprek ter sprake. Want hoewel ze na de geboorte van hun oudste dochter Ayla (5) hadden afgesproken de zorgtaken fiftyfifty te verdelen, kwam daar in de praktijk weinig van terecht. Samuel ging drie dagen na de bevalling naar zijn werk – hij is worstenmaker bij Brandt&Levie, Parool-columnist en schrijver van kookboeken – terwijl Ragna – personal coach – tijdens haar verlof in haar eentje een verhuizing regelde en ongevraagd het aanspreekpunt werd voor oppasafspraken en familieaangelegenheden. Tot haar grote frustratie – en tot irritatie van Samuel, die haar frustraties vooral gezeur vond.