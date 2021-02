‘Toen werd ik grunge, met een oorbel en een kruisje eraan, net als Arie Boomsma’

Podcast De Veertigers: Billen, buik en kuiten

7 november Je gezicht ziet er beter uit, je huid straalt, je voelt je fitter en je bent vrolijker. Sport heeft zoveel voordelen. Maar de grootste uitdaging als je 40 bent; hoe houd je het vol? Want als je baby de hele nacht heeft gehuild heb je echt geen zin om de volgende dag je hardlooppakje aan te trekken. En na het koken, afwassen en de kinderen naar bed brengen, plof je natuurlijk het liefst op de bank. Die hitte en zweetlucht in de sportschool waar je jezelf met een handdoek op het ene na het andere apparaat afbeult, is ook niet echt motiverend. En eerlijk is eerlijk, zo’n strak fietspak staat eigenlijk niemand.