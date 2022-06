Truusje liet kinderen vrijwillig uit huis plaatsen: ‘Kon na jaren geweld niet geven wat ze nodig hadden’

met video Nostalgie bij nieuwe Sesam­straat­ex­po­si­tie: 'Ik mis mijn vriend Aart’

Ze zijn dan misschien niet meer op televisie, maar ze bestaan nog wel, hoor. Tommie, Ienieminie, Bert en Ernie en alle andere Sesamstraatvriendjes zijn tijdelijk verhuisd naar Terschuur, om in het Oude Ambachten & Speelgoed Museum iedereen weer even dat gevoel van toen terug te geven. Want wie ging er niet pas slapen ná weer een nieuw verhaal van... Dikkie Dik.

