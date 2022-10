Tussenjaar na corona populairder dan ooit: ‘Niet alleen voor rijke jongeren’

,,Veel van mijn vriendinnen wisten wat ze wilden doen en ik had geen idee", zegt Wiep van der Mark (17) uit Arnhem. Nadat ze voor de zomer haar havodiploma haalde op het Montessori College Arnhem neemt ze nu een tussenjaar. Daarin wil ze uitzoeken wat ze volgend schooljaar gaat studeren. Daarnaast is Wiep aan het werken, bezig met het halen van haar rijbewijs én wil ze misschien voor een paar maanden in Amerika gaan studeren.