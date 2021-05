Tweedehands babyspullen? Hier moet je op letten bij de aanschaf

De babyuitzet kost handenvol geld. Tweedehands is een goede optie om kosten te besparen, alleen weet je dan natuurlijk niet wat ermee is gebeurd, of eraan gesleuteld is en of het product nog wel voldoet aan de veiligheidsnormen. Hoe veilig is het om babyspullen tweedehands aan te schaffen, en welke babyproducten kun je echt beter nieuw kopen?

Van babyspullen die je koopt op Marktplaats weet je niks zeker over de herkomst, van producten die je in de winkel nieuw koopt weet je dat de kwaliteit is goedgekeurd door de NVWA, vertelt Lodewijk Wever, directeur van Livis, een kinder-EHBO- en BHV-opleider. Dan moet het product aan bepaalde veiligheidseisen en normen voldoen. ,,Wil je honderd procent op safe spelen, dan kun je beter alles nieuw kopen. Weeg altijd het risico op een ongeluk af tegen wat het je waard is geld te besparen met een tweedehands product”, zegt Wever.

Testen

Julie Munneke-Tromp is eigenaresse van het bedrijf Tiny Library, een verhuurbedrijf voor babyspullen. ,,Of een babyproduct nog in goede staat is, is vaak goed met het kritische blote oog te zien. Let vooral op de mechanica en kliksystemen als je kijkt naar de werkzaamheid van een product. Vaak kan de stof van bijvoorbeeld een draagzak al wat versleten zijn, maar kan het kliksysteem nog prima werken. Bij wiegjes is het van belang dat je kijkt naar bijvoorbeeld de constructie: zit alles nog goed vast?’’

Het is volgens Wever belangrijk dat ouders op de hoogte zijn van mogelijke risico’s van tweedehands babyspullen, om zo ongelukken te voorkomen. ,,Het laatste wat je wil is dat je baby brandwonden oploopt door bijvoorbeeld een tweedehands kruik die niet meer sluit, zoals een nieuwe kruik dat wel zou doen. Het is dan ook belangrijk een tweedehands product eerst héél goed zelf te testen door te kijken of zo’n kruik echt niet onbedoeld open kan gaan”, zegt hij. ,,Bij traphekjes is het bijvoorbeeld aan te raden er zelf eerst een beetje aan te hangen om te kijken of het niet loslaat, en of het wel naar de goede kant opengaat’’, voegt Munneke-Tromp daaraan toe.

Het bedrijf zelf heeft geen tweedehands babyproducten, maar werkt direct samen met producenten. Van hen ontvangen ze een protocol waarmee de gehuurde producten moeten worden gecheckt. ,,Soms moeten dan onderdelen vervangen worden na een aantal gebruikers, maar dat moet je maar net weten. Bij ons is in ieder geval wel ieder product door een strenge controle gegaan en geheel veilig’’, zegt Munneke-Tromp.

Ongelukken

Toch kun je het als ouder zelf ook goed in de gaten houden. Tweedehands fietsstoeltjes en autostoeltjes zijn volgens zowel Wever als Munneke-Tromp de moeite waard extra goed te inspecteren. ,,Van een tweedehands autostoeltje is de kwaliteit moeilijk in te schatten. Je weet immers niet of er ooit een ongeluk mee is gebeurd, en dat kan je eigenlijk nooit checken. Ook mag het plastic van zo’n stoeltje niet ouder zijn dan zeven jaar, en moet het foam er onbeschadigd uitzien’’, zegt Munneke-Tromp. ,,Van een fietsstoeltje weet je dan weer niet of een ouder eraan heeft gesleuteld en het daarna weer in elkaar heeft gezet’’, voegt Wever daaraan toe.

Babywiegjes en -bedjes zijn ook een geval apart. Uit een recente test van de NVWA bleek dat 40 procent van de kinderbedjes niet voldoet aan de veiligheidsnormen, vanwege risico op verstikkingsgevaar, kans op beknelling of het oplopen van hoofdletsel. En dat gaat dan om nieuwe bedjes. ,,Realiseer je dat je als ouder ’s nachts je baby niet voortdurend in de gaten zult houden. Het is hoe dan ook belangrijk om bij dit soort tweedehands producten altijd de bewegende onderdelen en mechanica te testen’’, zegt Wever.

Lang niet alle kinderbedjes zijn veilig, bleek uit onderzoek van NVWA.

