Tweeling Thomas en Olivier (11) schitteren in show ‘LegoMasters’

Gezin breidt voor 11e keer uit: na Alex, Axel, Xela, Lexa, Xael, Xeal, Exla, Leax, Xale, Elax is er nu… Alxe

7 mei Het Belgische stel Gwenny Blanckaert en Marino Vaneeno verwelkomden onlangs hun elfde kindje. Een gezin met elf kinderen is op zich al heel uitzonderlijk, maar alle kinderen hebben ook nog eens dezelfde vier letters in hun naam. Alex (13), Axel (12), Xela (11), Lexa (10), Xael (9), Xeal (8), Exla (5), Leax (4), Xale (2) en Elax (1) hebben er met Alxe een kersvers zusje bij. ,,Af toe krijgen we negatieve reacties, maar daar trekken we ons niets van aan", zegt hun moeder. ,,Wij houden van onze kinderen.”