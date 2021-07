Uitje dit weekend? Deze pretparken ken je waarschijnlijk nog niet

Vrouwelij­ke sporters die borstvoe­ding geven, mogen hun baby meenemen naar de Olympische Spelen

2 juli Opgelucht ademhalen voor jonge mama’s die eind deze maand naar de Olympische Spelen in Tokio gaan. Zij mochten door de protocollen hun kindje niet meenemen, zelfs niet als ze nog borstvoeding geven. Om daar verandering in te brengen, zette de Canadese basketbalspeelster Kim Gaucher (37) een emotioneel pleidooi op Instagram. Met succes, want de regels werden op de valreep aangepast. ,,Dit is een zeer belangrijke stap vooruit voor vrouwen in de sport.”