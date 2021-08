Universiteiten Delft en Rotterdam: ‘Waarom wordt ene kind wel crimineel en andere niet?’

Zomer­school populair: ‘Stevig programma met taal, rekenen en woorden­schat’

2 augustus Even bijscholen in de zomervakantie om corona-achterstanden in te halen? Daar is veel animo voor. In Arnhem waren er zelfs nooit eerder zoveel aanmeldingen voor de Zomerschool als dit jaar. Over twee weken beginnen maar liefst 150 kinderen aan drie weken extra onderwijs. Met veel les in rekenen en taal.