Van kinder- naar moedercoach: ‘Als kinderen lastig gedrag vertonen, hebben ze dat vaak niet van een vreemde’

13-jarige Annelies beviel midden in het bos van dochtertje en begroef haar onder een boom

30 september Annelies van Rhenee (61) was 13 jaar oud toen ze plots weeën kreeg. Ze wist niet dat ze zwanger was. Als jong meisje ging ze er altijd vanuit dat baby’s werden geboren uit liefde. Dat was bij haar zeker niet het geval. Ze was zwanger als gevolg van incest, claimt ze. ,,Achter elk bericht over een gevonden babylichaam of vondeling schuilt een verhaal.”