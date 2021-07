Veilig zwemmen met kinderen, hier moet je op letten

De allerbelangrijkste voorwaarde om veilig samen met jonge kind(eren) te kunnen zwemmen, is toezicht, zegt expert kinderveiligheid Mieke Cotterink bij VeiligheidNL, kenniscentrum letselpreventie. ,,Zorg dat je je kind te allen tijde in de gaten houdt.’’ Dat betekent vooral het voorkomen van afleiding door een telefoon, gesprek of boek. ,,Er is maar heel weinig tijd nodig voor een kind om onder water te verdwijnen.’’

Maak je deel uit van een groep, spreek dan duidelijk uit wie er op welk moment oplet. ,,Vaak denken ouders, ‘oh, die ander let wel even op’. Maar dat gebeurt niet altijd.’’ Nog een advies; geef oudere broertjes of zusjes nooit de verantwoordelijkheid over de kleinere kinderen. ,,Dat zijn ook nog kinderen en die zijn vaak nog sneller afgeleid.’’

Verdrinkingen

Ieder jaar overlijden ongeveer vijftien kinderen door verdrinking. Vooral in de zomer. ,,Tijdens warme zomers komen er meer verdrinkingen voor dan tijdens koudere’’, zegt Cotterink. Maar daarnaast zijn er nog een heleboel bijna-verdrinkingen. ,,Dan ging het net goed en werd het kind net op tijd uit het water gevist. Deze worden niet bijgehouden, maar dat zijn wel traumatische ervaringen voor de ouders.’’ Voor kinderen tot vier jaar oud is verdrinking de belangrijkste oorzaak voor dodelijke ongevallen.

Naast voortdurend toezicht in en om het water is het bij jonge kinderen belangrijk om steeds in de buurt te zijn. ,,Ga met kleine kinderen niet de zee in, maar kies voor een stuk ondergelopen strand.’’ En ook dan moet je voortdurend dicht bij je kind blijven. ,,Want zelfs in een laagje water van 10 centimeter kan een kind verdrinken.’’

Dat geldt ook voor het opblaasbadje in de tuin. ,,Ouders denken dat als hun kind omvalt in het water het gaat spartelen, roepen of gillen’’, zegt Cotterink. ,,Maar dat gebeurt niet. Het kind gaat koppie onder en door de schok doet het niets en zakt het naar de bodem. Dat is heel angstig, maar het gebeurt echt zo.’’ Zit je peuter in het badje, negeer dan even de deurbel, adviseert de veiligheidsexpert.

Regelmatig oefenen

Vanaf zes jaar kunnen kinderen iets meer zelfstandigheid aan op en rond het water. Tenminste als zoon of dochter zwemdiploma’s heeft. ,,Let er dan wel op dat je kind regelmatig blijft oefenen.’’ Want zelfs kinderen die in het bezit zijn van hun A, B en C-diploma zijn nog niet altijd veilig in het water, zegt Cotterink. Een zwemles is heel gestructureerd. Zwemmen in het open water of de zee is vaak heel anders en ook in het zwembad is het buiten de lessen om meestal een stuk drukker. ,,Kijk goed hoe je kind het doet en of het zich al kan redden.’’

Kinderen zonder diploma of voldoende zwemervaring zouden niet verder dan kniediep de zee in moeten gaan, zegt Cotterink. ,,In een rustig meertje of zwembad kunnen ze wel iets dieper, belangrijk is dan wel dat ze altijd hun zwemvleugels aan hebben en dat jij erbij bent.’’

Hulpmiddelen

,,Wij zijn een voorstander van zwemvleugels”, zegt Cotterink. Opblaasbare vleugels hoog om de bovenarmen met meerdere luchtcompartimenten. ,,Die zorgen voor drijvend vermogen hoog op het lichaam, zodat het koppie boven water blijft.’’ Tijdens de zwemlessen wordt vaak gebruikt gemaakt van kurken rond de middel. Die zijn echter goed om de zwembeweging aan te leren, maar niet geschikt om recreatief mee te zwemmen. ,,Het hoofdje kan dan alsnog onder water verdwijnen.’’ Zwemvleugels zijn overigens niet geschikt voor in zee. Vooral niet bij aflandige wind omdat het kind dan kan afdrijven.

Een kind mag overigens nooit in het water met een gewone luier, waarschuwt VeiligheidNL. In die luier zit lucht waardoor de billen van de baby boven komen drijven en het hoofdje juist onderwater verdwijnt. Ook is het mogelijk dat de luier zich volzuigt met water en dat je kind door het gewicht zinkt. ,,Die zwemluiers zijn er niet voor niets’’, zegt Cotterink.

