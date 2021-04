Verdrietig tijdens logeerpartijtje: 'Naarmate een kind ouder wordt, zal het minder worden'

Het is (bijna) meivakantie en dat betekent: logeerpartijtjes. Maar sommige kinderen hebben last van heimwee, waardoor ze niet van hun logeeruitje kunnen genieten en jij je kind misschien moet komen ophalen. ,,Laat je kind een vertrouwd voorwerp meenemen en behoud zoveel mogelijk de (slaap)rituelen) die jullie thuis hebben”, adviseert Tamar de Vos, opvoedkundige.

De 2-jarige zoon van Kiki uit Leiden ging afgelopen kerst voor het eerst logeren bij oma, maar dat was niet zo’n succes. ,,Het eerste uur ging prima, maar tijdens bedtijd huilde hij ontzettend zielig en zei uiteindelijk dat hij alleen papa en mama wilde. Na hem twee keer gebeld te hebben om hem gerust te stellen zijn we hem toch maar gaan ophalen. Eigenlijk wilden we dat niet doen, want het is de bedoeling dat hij gaat wennen en genieten van het logeren en niet bij het kleinste gemis wordt opgehaald.”

Quote Soms is je kind simpelweg een knuffel vergeten of is het te licht in de kamer Tamar de Vos, opvoedkundige

Vragen stellen

,,Belt het logeeradres je op omdat je kind naar huis wil? Erken dan die gevoelens van je kind via de telefoon, want als jij zegt dat het alleen maar leuk is helpt dat ook niet. Vraag waar je kind moeite mee heeft, want soms is je kind simpelweg een knuffel vergeten of is het te licht in de kamer. Laat het verdriet er even zijn en leid je kind daarna een beetje af en spreek af dat hij het nog iets langer probeert, zodat het kind ook de kans krijgt om het leuk te gaan vinden”, zegt De Vos.

Wat neem je mee?

Opa en oma genieten van extra tijd met hun kleinkind en jij slaapt na weken weer eens een paar uur door: het kan best lekker zijn om je baby een nacht (of twee) ergens anders te laten logeren. Maar wat pak je dan in? Kek Mama maakte een handige checklijst. Huilt je kind al bij het afscheid nemen? ,,Zorg er dan natuurlijk eerst voor dat je zeker weet dat hij veilig is bij het logeeradres en dat je kind je niet ergens voor probeert te waarschuwen. Spreek dan af met je kind dat je het komt halen als het écht niet gaat, en geef het de kans om zich op zijn gemak te voelen. Soms is het dan tien minuten huilen, en voelt je kindje zich dan al snel op zijn gemak”, zegt opvoedkundige Marina van der Wal.

Bereid je kind voor

,,Je kunt al een maand van tevoren beginnen spelenderwijs de logeerkoffer samen in te pakken, bijvoorbeeld met het ‘ik ga op reis en ik neem mee’ spelletje. Zo kan je kindje zich alvast mentaal voorbereiden”, zegt Van der Wal.

Het is volgens De Vos ook aan te raden rustig naar een logeeruitje toe te werken. ,,Laat je kindje eerst vaker overdag het logeeradres bezoeken, en dan een keertje mee-eten.” Een kind moet volgens Van der Wal het logeren ook gaan associëren met iets positiefs. ,,Dus laat je kind als het écht niet gaat niet de hele nacht huilend bij het logeeradres, anders wordt het in de toekomst alleen maar moeilijker.”

Quote Naarmate een kind ouder wordt en meer ervaring heeft met uitjes, zal het waarschijn­lijk minder worden Tamar de Vos, opvoedkundige

Iets vertrouwds meegeven

,,Om het zo leuk mogelijk te maken, kan je je kindje iets vertrouwds meegeven zoals een knuffel of kussen, en ervoor zorgen dat er zoveel mogelijk dezelfde structuur is als thuis”, stelt De Vos. ,,Iets te trakteren in het koffertje meegeven, waarop het logeeradres dan zegt ‘ik hoorde dat jij iets lekkers hebt meegenomen!’, kan ook helpen je kindje over een drempel heen te helpen en het ijs te breken”, voegt Van Der Wal daaraan toe.

Gaan de problemen met heimwee dan ook vanzelf weer over? ,,Naarmate een kind ouder wordt en meer ervaring heeft met uitjes, zal het waarschijnlijk minder worden. Je kind dus niet té veel beschermen in de opvoeding en ook steeds vaker laten afspreken met vriendjes buitenshuis is dus belangrijk”, zegt De Vos. ,,Maar het is ook iets persoonlijks. Sommige kinderen, en zelfs volwassenen, hebben er meer last van dan anderen en zijn gewoon extreem gehecht aan hun plekje. Het heeft ook niks te maken met iets wat je zogenaamd fout doet in de opvoeding. Soms groeien kinderen eroverheen, maar soms ook niet’’, voegt Van der Wal daaraan toe.

Heeft of had jouw kind weleens heimwee? Hoe pak (of pakte) jij dat dan aan?

