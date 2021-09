Verloskundige: ‘De realiteit van een bevalling kan hard zijn, mooi om dat ook te delen op social media’

Regelmatig spreken beroemdheden zich op social media uit over hun bevalling, en hoe mooi en natuurlijk die was. Helpt het een zwangere om zich voor te bereiden op haar eigen bevalling?

Verloskundige Margot: ,,Het mooie aan het op social media delen van dit soort verhalen is dat het in ieder geval een ander beeld geeft dan wat we normaal gesproken zien. Het beeld in films en in de media is eenzijdig: veel pijn en bloed. Maar het probleem met Instagram is: het is te algemeen. Jennifer Hoffman, bijvoorbeeld, vond thuis bevallen fijn en ze voelde zich er veilig. Dat betekent niet dat alle thuisbevallingen mooi en veilig zijn. Zij mag dat natuurlijk vertellen op haar eigen Instagram, het is háár verhaal. De kunst is om het bij jezelf te houden.”

Want?

,,De bevalling van iemand op social media is niet ‘zoals het zou moeten gaan’. Mooi als iemand in je tijdlijn rustig en kalm in bad bevalt, maar je bevalling is van jou. Hoe je ook bevalt is goed, alle baringen zijn zoals ze zijn. Het gevaar is dat je gefrustreerd raakt en het gevoel krijgt dat je faalt als je niet ook zo mooi en sereen bent bevallen als die influencer of BN’er. Dat je je een loser voelt, of jaloers wordt.”

Wegblijven van social media als je bijna gaat bevallen dan maar?

,,Als het jou triggert is dat een goed idee. Vanaf een week of 36 kan het goed zijn om negatieve bevalervaringen van anderen een beetje te vermijden. Maar waarom triggert het iets als iemand anders vertelt over een mooie, natuurlijke bevalling? Gaan we het te veel als een prestatie zien, met rapportcijfers, en jij hebt niet het hoogste cijfer gehaald? Is vaginaal bevallen in bad blijkbaar cooler dan in het ziekenhuis met een ruggenprik? Hoe mooi zou het zijn als we allemaal onze bevallingen delen, de natuurlijke thuisbevallingen, maar ook de keizersneden, het bloedverlies en de inleidingen.”

Wat levert dat op?

,,Het is belangrijk om te weten dat dat elke bevalling goed is zoals-ie is. Dat kan zorgen voor minder teleurstelling of je dwingen na te denken over je volgende bevalling. Misschien wil je ook wel een doula, vraag je je partner de volgende keer mondiger te zijn of kom je op een idee hoe het anders kan. De realiteit van een bevalling kan hard zijn, en dat is goed om te weten. Maar er is niet één account dat je moet volgen, of één boek dat je moet lezen. “

Je bent zelf actief op Instagram. De Instagramcultuur rondom bevallingen lijkt zich te richten op ‘vrouwelijke oerkrachten’ met weinig interventie. Is praten over je totaalruptuur of teleurstelling over je bevalling not done op social media?

,,Een bevalling is voor sommige vrouwen zo’n heftige, ingrijpende gebeurtenis dat erover praten in die eerste periode lastig is; ze kunnen nog niet bij die diepere laag, bij die echte emotie. Dat duurt een tijdje, veel vrouwen kunnen er nog niet meteen woorden aan geven. Een moeilijk verhaal vol pijn en verdriet is ook niet echt leuk om te vertellen, maar een mooi en positief verhaal meestal wel. Het kost tijd om je verhaal te kunnen vertellen. En ja, elke vrouw is blij met haar baby’tje, tenzij er sprake is van depressie, maar dat betekent niet dat de bevalling niet heftig was. Om dit te kunnen delen, moet je een een echt heel goed luisterend oor voor je hebben, zonder oordeel en met echt gemeende empathie. En dat is social media vaak niet.”

