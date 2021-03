Verplichte kusjes en knuffels voor oma en opa: doen of niet?

Bijna elke ouder kent de situatie wel: je komt opdagen voor een verjaardag of andere familiebijeenkomst met je kinderen en de tantes, ooms en grootouders komen onmiddellijk aangesneld om je kinderen te overladen met kusjes en knuffels. Natuurlijk is dat goed bedoeld, maar je ziet ook dat je kinderen enigszins overweldigd worden door al die handen, armen en lippen.

Natuurlijk wil iedereen zijn of haar kind opvoeden tot een vriendelijk, attent en beleefd sociaal wezen, en dan vooral ten opzichte van familie. Het kan dus verleidelijk zijn om ze over te halen hun opa de knuffel te geven die hij zo graag wil. Toch is het geen goed idee: je kind leren een opa of oma, een tante of oom te knuffelen of een kusje te geven lijkt misschien beleefd, maar in feite geef je je kind hiermee een riskante boodschap met betrekking tot hun lichamelijke integriteit.

,,Ik voel me bezwaard als mijn zonen hun oma niet met een knuffel bedanken voor een verjaardagscadeau. Ik forceer dat, zodat hij leert dat het erbij hoort,,. Lees hoe andere moeders hiermee omgaan op Kek Mama.

Een handje of high five moet ook genoeg zijn

Kindercoach Alexander Hilberts van Happy Giraffe zegt hierover: ,,We willen allemaal onze kinderen leren om autonoom te worden en zelfstandig keuzes te maken. Dat zij zelf mogen beslissen aan wie ze fysieke affectie tonen, is daar een enorm belangrijk onderdeel van. Als opa zo graag een knuffel wil, kan hij bijvoorbeeld zeggen: ,,Ik zou je graag een knuffel willen geven, lieve knul. Mag dat?’’ Als een kind dan toestemt, is er een mooi moment van verbinding in plaats van iets dat wordt afgedwongen. Het is echter ook heel belangrijk dat opa ook genoegen neemt met een handje of een high five als het kind liever daardoor kiest.

Quote Wat overigens helemaal geen goed idee is, is als opa of oma ‘zielig’ gaat doen als ze geen kus of knuffel krijgen Alexander Hilberts, kindercoach

De keuzevrijheid hoort altijd bij het kind te liggen, dat er niet is om het fragiele ego van opa te stutten. Als een kind van kleins af aan leert dat het zelf de baas is en kan besluiten of het wel of geen fysiek contact wil, is dat in de tienerjaren ook een stuk makkelijker voor ze, zegt de coach. ,,Wat overigens helemaal geen goed idee is, is als opa of oma ‘zielig’ gaat doen als ze geen kus of knuffel krijgen. Daarmee geef je een kind de boodschap dat ze fysiek contact verschuldigd zijn, omdat iemand een ander anders verdrietig wordt. Ouders moeten hun kinderen ondersteunen bij het creëren van veilige grenzen en gesprekken voeren over manieren waarop ze contact kunnen maken met volwassenen zonder zich ongemakkelijk te voelen.’’

Onbegrip tackelen hoort erbij

Het managen van verwachtingen van opa of oma kan soms moeilijk zijn. Sommige mensen zullen het begrijpen als ouders zeggen dat ze hun kinderen iets willen leren over fysieke grenzen, en daarom knuffelen en kussen ze ze niet. Maar je zult ook stuiten op mensen die dit maar ‘overdreven gedoe’ vinden. Voor degenen die het niet begrijpen (wat meestal neerkomt op een generatiekloof) kan een verontschuldiging misschien dingen enigszins gladstrijken, zoiets als ,,Het spijt me dat je van je knuffel wordt beroofd.”

Sorry oma, mijn kusjes zijn op!

Gelukkig wordt het niet altijd een heet hangijzer, zoals uit de ervaring van Hieke van Hoogdalem blijkt: “We waren een keer op een familieverjaardag, toen het jongste kind van mijn neef naar bed moest. Ze ging de kring rond om gedag te zeggen en gaf daarbij iedereen een kusje. Bij mijn moeder zei ze echter: ,,Sorry oma, mijn kusjes zijn op.” Daarna ging ze echter gewoon weer verder met iedereen kusjes geven. M’n moeder had natuurlijk gekwetst kunnen zijn, maar gelukkig vond ze het hilarisch. Sterker nog: ze heeft het er nog steeds over en is trots dat haar kleindochter zo klein als ze is, al duidelijk weet wie ze wel en niet wil kussen!’’

Hoe wordt dit in jouw familie opgelost?

