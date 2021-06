Vind een creatief cadeau voor Vaderdag: ‘Het draait om de ander, niet om jou’

Remy Bonjasky over dochter (4): ‘Je ziet nu al dat ze de baas van het school­plein wordt’

6 mei Voormalig kickbokser Remy Bonjasky (45) en zijn verloofde Renate Goet (38) hebben samen sportschool De Bonjasky Academy, daarnaast runnen ze een samengesteld gezin. En dat is best een druk bestaan, vertellen ze in het nieuwste nummer van Kek Mama.