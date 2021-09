Voetballer Sebastian (34) en vriendin ondergaan emotionele ivf-trajecten: ‘We gingen door een hel’

Video Slechte ventilatie op scholen: ‘Kabinet speelt met gezondheid van leerlingen en leraren’

23 augustus Vandaag beginnen de scholen weer in Noord-Nederland, maar onderwijsorganisaties en politici houden hun hart vast voor de gezondheid van de kinderen en leraren. Want in vele honderden schoolgebouwen is de luchtkwaliteit belabberd. Dus mag het kabinet niet langer op de handen blijven zitten, oordeelt het onderwijsveld.