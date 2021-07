Vriendjes maken op vakantie: ‘Geef als ouder zelf het goede voorbeeld’

Veilig zwemmen, zonnebrand of reisziekte. Vakantie is heerlijk, maar op reis gaan met (jonge) kinderen levert vaak ook praktische problemen op. Hoe geniet je zorgeloos van een aantal weekjes weg? Vandaag: het maken van ‘vakantievriendjes’

Niets heerlijker dan dat je kinderen zich op vakantie vermaken met vriendjes en vriendinnetjes? Helaas is dat niet voor iedereen weggelegd. Lang niet alle kinderen hebben behoefte aan vakantievriendjes, zegt ouder- en kindercoach Hermina Terpstra van Kindgeluk. ,,Ze vinden het gewoon fijn om voor de tent te chillen of met broertjes of zusjes te spelen.’’

Camping-etiquette voor ouders

Francien ging voor het eerst kamperen en vond de do’s en don’ts op de camping nogal ondoorgrondelijk: ,,De meiden verschansten zich in het speelhuisje en hadden in no-­time vriendjes. Maar waar waren al die ouders? Bij hun tent? Op de jeu de boules­-baan? Of zaten ze massaal te borrelen op het terras? Ik had geen idee wat de camping­-etiquette voor ouders was.” Lees haar verhaal bij Kek Mama. Soms is het niet het kind zelf, maar de ouders die willen dat hun kind vertier opzoekt. ,,Vaak met goede intenties, omdat ze willen dat de kinderen het naar hun zin hebben. Maar wat is de behoefte van het kind zelf?’’ Wat ook meespeelt; als de kinderen lekker met leeftijdsgenootjes spelen, betekent dat meer rust voor de ouders. ,,Zo is het natuurlijk ook. Ouders zijn soms ook moe en blij met ‘me-time’.’’

Signalen kind

Kijk daarom goed naar je kind, adviseert Terpstra. ,,Welk signaal geeft jouw kind en welke behoefte hoort daarbij? Zit hij of zij tevreden met een tijdschrift voor de tent, laat het dan even zo. Kinderen zijn op vakantie ook in pauzemodus. Een heleboel kinderen hebben een sociaal leven op school, maar op vakantie hebben ze daar soms even minder behoefte aan.’’ En ieder kind is daarin anders. ,,Het ene kind gaat het liefst ’s ochtends, ’s middags en ’s avonds naar de kidsclub, het andere kind is al tevreden met een dansje met de mascotte ’s avonds om zich verbonden te voelen.’’ Vriendjes maken hóeft dus niet, maar het kan natuurlijk wel de vakantie leuker maken.

Bijvoorbeeld als je kind zich verveelt. ,,Erken de emotie die je kind voelt en nodig je kind uit om een oplossing te bedenken. Misschien is je kind onzeker om op anderen af te stappen, geef vertrouwen, bied zo nodig steun, maar ga niet alles direct oplossen’’, waarschuwt Terpstra. ,,Wil je kind andere kinderen ontmoeten, laat het dan zelf bedenken waar hij of zij andere kinderen tegen kan komen en hoe hij of zij contact kan maken.’’ Wat ook helpt; zelf het goede voorbeeld geven. Terpstra: ,,Kinderen leren van wat jij doet. Als jij in het washok gesprekken aanknoopt en je benaderbaar opstelt, ziet jouw kind dat en stellen zij zich zelf ook sneller open en benaderbaar op.’’

Quote Ga met je dochter met een bal overgooien in het zwembad. Naast dat clubje meisjes waar zij graag mee wil spelen Ouder- en kindercoach Hermina Terpstra van Kindgeluk

Helpen vriendjes maken

Bij het contact leggen zelf, kun je als ouder best een beetje helpen. ,,Ga bijvoorbeeld met je dochter met een bal overgooien in het zwembad. Naast dat clubje meisjes waar zij graag mee wil spelen. En ja gooi dan ook - misschien een beetje gemeen - de bal eens tussen dat groepje meisjes in en vraag of ze mee willen spelen.’’ Is dat gelukt, trek je dan ook weer langzaam terug, zegt Terpstra. ,,Ga eerst op de badrand zitten, dan op een handdoekje vlakbij. Bouw je steun langzaam op, maar ook weer langzaam af.’’ Na afloop kun je met je kind nog eens bespreken hoe het gegaan is. ,,Hoe heeft hij of zij het aangepakt om vriendschap te sluiten, hoe spannend vindt hij of zij het nu? Wat heeft je kind ontdekt en geleerd?’’

Want juist op vakantie kunnen kinderen goed oefenen met het sluiten van vriendschappen. ,,De ouders zijn in de buurt, en iedereen is meestal meer ontspannen. Op school zit er soms druk achter omdat kinderen daar ook moeten presteren.’’ Op vakantie zijn er ook minder obstakels voor vriendschappen. Taalbarrières of leeftijdsverschillen spelen soms juist geen rol meer. ,,Franse en Nederlandse peuters zie je heerlijk samen spelen. Voor jonge kinderen is de taal nog helemaal geen issue. Ze communiceren met handen en voeten. Of je ziet de puber die opeens de peuter helpt op de glijbaan.’’ Ook speelgoed kan het ijs breken. ,,Maar houd het simpel’’, zegt Terpstra. ,,Met een bal kom je al een heel eind.’’

