Vroedvrouw Margot: ‘Je kunt niet falen, je krijgt geen rapportcijfer voor bevallen’

vraag de vroedvrouwIn deze serie buigt verloskundige Margot van Dijk (30) zich over een kwestie uit de praktijk. Deze week is dat: Hoe belangrijk is dat eerste uur met je baby, en wat als je het mist?

Het gouden uurtje wordt het genoemd: dat eerste uur nadat je baby geboren is samen huid-op-huid bij elkaar liggen. Maar wat als je dat mist? Komt het nog goed als je geen ongestoord uurtje hebt gehad?

,,Natuurlijk hangt niet de hele hechting met je baby af van één uur. Maar rouw voelen omdat je het hebt gemist is wel logisch. Het is natuurlijk dubbelop: er kwam een complicatie waardoor je de baby niet meteen bij je kreeg. Een vroeggeboorte, of je moest zelf eerst naar de OK. Bedenk ook: vanaf dat eerste uur begint het pas!”

Waarom wordt de nadruk zo gelegd op dat eerste uur?

“Het is het moment waarop moeder en baby eindelijk kunnen kennismaken. De moeder kan even tot rust komen na de bevalling en als ze borstvoeding wil geven is dat een goed moment om de baby aan te leggen. Ik denk dat het ook een signaal is naar de zorgverlener. Namelijk: laat moeder en kind eerst even met rust en geef ze wat tijd. Niet meteen de moeder hechten, baby’tje meten en wegen, dat komt allemaal later wel. Er is in het verleden zo anders mee omgegaan: baby’s die meteen gewassen in een eigen bedje worden gelegd. Dat doen we nu anders, maar dat betekent niet dat ineens alles afhangt van dat uur. Hechting begint al in de buik!”

Hoe zorg je voor een veilige hechting tijdens de zwangerschap?

“Doordat de moeder over haar buik aait, door zingen. De tastzin is al vroeg goed ontwikkeld, en baby’s zijn enorm gevoelig. Als ze worden geboren zie je dat ze meteen de stem van hun moeder herkennen.”

Hoe maak je een verloren gouden uur goed?

,,We moeten onder ogen zien dat niet alles perfect kan gaan. Als je als moeder nu ook weer een gevoel van falen krijgt omdat je dat uur hebt gemist: dat gaat wel ver. Een uur is al te kort, je hebt je hele leven nog met elkaar! Zorg voor veel huid-op-huidcontact in die eerste weken, zodat de oxytocine kan gaan stromen. En bedenk ook: dat eerste gouden uurtje hoeft niet per se met jou te zijn. Je partner kan dat ook doen. Er zijn ook moeders die niet meteen hun baby’tje op de borst willen.”

Waarom niet?

,,Ze willen eerst even uitpuffen, of ze willen de baby graag eerst in de ogen aankijken. Dan leggen we de baby op haar benen en kan ze zelf op haar eigen tijd haar baby pakken. Het eerste uurtje moet geen verplichting worden, iets dat je moet afvinken of goed moet doen. Je krijgt geen rapportcijfer na je bevalling. Ook als je niet meteen liefde voelt is dat niet raar, vooral niet als je geen ongestoorde baring had. Het gouden uur is niet iets waar je op kan falen! Hou je baby gewoon lekker veel bij je, huid-op-huid, en als je het eerste uur samen hebt gemist, sta jezelf toe dat je er verdrietig over bent.

