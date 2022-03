Waarom de luis zo hardnekkig is: 'De helft voelt de jeuk niet'

Wie er maar aan denkt, voelt het al kriebelen. Het beestje dat smult van zo veel mogelijk contact in de persoonlijke zone. Belanden we in een nieuwe hoofdluisepidemie, nu we door het verdwijnen van de coronamaatregelen weer in elkaars nabijheid verkeren?

Ursula Schipper, oprichtster en eigenaar van de Luizenkliniek weet het sterker te vertellen. ,,Wij zagen in coronatijd juist meer gevallen van hoofdluis dan voor die tijd. Ik schat een toename van 20 tot 30 procent de afgelopen twee jaar, met name binnen gezinnen. Juist omdat er door het vele thuiszijn meer fysiek contact lijkt te zijn geweest tussen ouders en kinderen. En daar houdt hoofdluis van.”

Thijs Veenstra van het RIVM kan de observatie van Schipper niet met cijfers bevestigen. ,,Ergens zou je verwachten dat het houden van afstand invloed heeft op het aantal gevallen van hoofdluis, maar we hebben daar geen onderzoek naar gedaan.” Wat hij wel weet is dat de hoofdluis een hardnekkig beestje is.

Quote Als je de luis in mijn vak van infectie­ziek­ten vergelijkt met andere parasieten, dan is het slechts een hinderlijk beestje Thijs Veenstra, RIVM

Hinderlijke parasiet

Zullen luizen – net als de coronamaatregelen – ooit verdwijnen? Dat menig luizenmoeder in de dagen na de voorjaarsvakantie weer heel wat kinderharen door de luizenkam laat glijden, is wellicht antwoord genoeg. ,,Een luis is een moeilijk te bestrijden parasiet”, bevestigt Veenstra desgevraagd. ,,Maar als je kijkt naar de eigenschappen van de luis, is er geen reden voor bezorgdheid. Hoofdluizen zijn niet in staat ziekten te verspreiden. Er zijn mensen die vaak en langdurig last hebben van luizen, dat is zonder meer vervelend. Maar als je de luis in mijn vak van infectieziekten vergelijkt met andere parasieten, dan is het slechts een hinderlijk beestje waarvan we weinig te vrezen hebben.”

Dat luizen voor vervelende situaties kunnen zorgen, is voor Schipper een understatement. In haar kliniek ziet ze wekelijks schrijnende gevallen passeren. Kinderen die al maanden met luizen kampen, wat ze ook proberen. Soms tot sociale uitsluiting en pesten aan toe. ,,Dát is wat mij betreft het echte probleem van hoofdluis. Dat mensen die er niets aan kunnen doen, gestigmatiseerd worden vanwege de veronderstelling dat ze maar wat aanklooien. De stress en eenzaamheid die dat regelmatig teweegbrengt doet mij echt pijn.”

Geen jeuk, wel luis

Heb alsjeblieft wat meer begrip voor kinderen en volwassenen met hoofdluis, is de boodschap van Schipper. ,,Je moet weten dat zo’n 50 procent van de mensen geen jeuk krijgt van luis. Dat geeft het beestje de kans zich flink te vermenigvuldigen. Zie het dan maar eens uit je haar te krijgen.” Een behandeling met huis-tuin-en-keukenmiddelen is volgens Schipper bij lang niet iedereen effectief. ,,Doordat er neten in het haar kunnen blijven zitten, volgt er binnen mum van tijd een nieuwe plaag. Dat kan mensen – hoe goed ze ook hun best doen – echt tot waanzin drijven.”

Kammen, kammen, kammen is het devies. Zowel bij een besmetting als preventief, met name bij kinderen in de basisschoolleeftijd. ,,We weten dat zij de grootste verspreiders van luizen zijn”, aldus Veenstra. ,,Zij hebben veel contact, spelen dicht bij elkaar. We vermoeden dat ook tieners vaker met luizen kampen dan andere leeftijdsgroepen. Zij vertellen het alleen niet graag, dat kan de onderrapportage in deze leeftijdsgroep verklaren.” Volgens Schipper heeft de vochthuishouding op het hoofd ook invloed op de ‘vatbaarheid’ voor luizen. ,,Luizen nestelen graag daar waar het warm en vochtig is. Een dikke bos haar is een walhalla voor luizen. Net als de hoofdhuid die makkelijk transpireert.”

Vuilniszakken vol wasgoed

Wie terugdenkt aan zijn eigen luizenverleden herkent wellicht de grote schoonmaak die na een besmetting volgde. Vuilniszakken vol kledingstukken. Wasmachines vol beddengoed. Achterhaald, weet Veenstra. ,,Luizen verspreiden zich vrijwel alleen via haar-tot-haarcontact. Het kammen met een luizenkam van alle nauwe contacten in het gezin en op school is dus het meest effectief om de luis te bestrijden.”

De enige drie uitzonderingen volgens Schipper: de borstel, het haarelastiek en wellicht kragen van echt bont. ,,Dat is tenslotte ook haar.” Luizen kunnen 48 uur overleven. Een nachtje in de vriezer doet dus wonderen.

