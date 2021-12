Waarom moeders leeuwinnengedrag vertonen: 'Biologische reactie op angst’

MoedermisèreEr zijn van die verwachtingen over het moederschap die niet bepaald uitkomen als het eenmaal zover is. Soms sta je zelfs compleet versteld van wat er met jou als mens, met je lijf of in je hoofd gebeurt. Iedere week lees je in deze rubriek wat niemand je vooraf vertelde over moeder zijn, maar wat je graag had willen weten. Dit keer: vijandigheid naar je partner of anderen.

De andere ouder wantrouwen in de zorg voor jullie baby, snauwen zodra de buurvrouw of een vreemde haar hoofd in de kinderwagen steekt of ongevraagd een wangetje streelt, uitvallen tegen schoonouders die je kindje willen knuffelen. Veel vrouwen ervaren in de periode na de geboorte van hun kleintje vijandige gevoelens tegenover anderen. ,,Iets waar ze zich vaak voor schamen en liever niet over praten. Maar het komt veel voor, en heeft meestal gewoon een biologische oorzaak” zegt gz-psycholoog Annemarie van der Bijl.



Als gespecialiseerd psycholoog op het vlak van zwangerschap, geboorte en ouderschap weet zij hoe groot de impact van een geboorte op een moeder is. ,Maandenlang voel je je als moeder in je eentje voor honderd procent verantwoordelijk voor je baby, die je al die tijd in jou draagt. Wordt het kind geboren, dan moet je die verantwoordelijkheid ineens delen met andere mensen. Je partner, de kraamverzorgende, familie. Daarbij komt nog de invloed van hormonen. Zelfs moeders die het niet van zichzelf kennen, kunnen zich die eerste periode ontpoppen tot leeuwinnen,” zegt Van der Bijl.

Quote Kun je je partner niet meer verdragen, functio­neer je slecht door al het piekeren? Trek dan aan de bel Annemarie van der Bijl

Controle en beschermingsdrang

,,De vijandigheid tegenover je partner en anderen komt voort uit beschermingsdrang, maar ook uit controledrang. We weten dat moeders na de geboorte van hun kind meer angsten hebben. De reactie op angst is vaak: controle willen krijgen. Moeders die zich vijandig gedragen, weten dat vaak heel goed van zichzelf maar kunnen dat gedrag simpelweg niet sturen”, legt de psycholoog uit. ,,Het is een biologisch aangestuurd mechanisme, en meestal trekt het vanzelf bij.”

De vijandige houding van nieuwbakken moeders kan zich volgens Van der Bijl uiten in het weghouden van de baby bij de andere ouder, diegene niet vertrouwen in de zorg voor de baby, hem of haar héél specifieke instructies geven als het toch lukt de baby uit handen te geven. ,,Maar ook veel piekeren over wat anderen met je baby zouden kunnen doen en letterlijk niet meer bij je kindje uit de buurt gaan, kunnen erbij horen. Ik raad moeders die dit ervaren altijd aan om stapje voor stapje toch wat zorg over te laten aan de ander, om zo succeservaringen op te doen. De angst wordt dan minder, waardoor je nog meer los durft te laten.”

Niet persoonlijk

Vooral geen conclusies trekken over wat het vijandige gedrag zegt over je moederschap of partnerschap is ook een advies van Van der Bijl. ,,Sowieso is het niet handig om grote beslissingen te nemen in de eerste maanden nadat je een baby krijgt. Wat betreft de vijandigheid is het goed om te beseffen dat het hormonaal gedreven is, dat het niet persoonlijk bedoeld is naar anderen toe en dat het puur een angstmechanisme is dat in werking is gesteld” zegt ze. ,,Praat er samen over en wees mild voor jezelf.”

Als de vijandigheid zulke vormen aanneemt dat het je beperkt in je leven, is het volgens Van der Bijl raadzaam om hulp te zoeken. ,,Kun je na je verlof niet meer aan het werk omdat je je kindje niet naar de opvang of opa en oma durft te brengen, kun je je partner niet meer verdragen, functioneer je slecht door al het piekeren? Trek dan aan de bel”, zegt ze. Ook als angstproblematiek of controledrang in je voorgeschiedenis zit, is het volgens haar belangrijk om alert te zijn als vijandigheid en wantrouwen opspelen.

,,Vrouwen bij wie dit speelt, lossen hun angst en onzekerheid vaak op door nog meer controle te willen uitoefenen. Maar krijg je een baby, dan werkt het niet meer om alles onder controle te willen houden. Je hébt geen grip meer. Waak er dan dus voor dat je langdurige klachten ontwikkelt door te lang door te lopen.”

