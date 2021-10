Waarom ouders het contact met hun kinderen verbreken (en soms weer terugkeren)

Het was Maxime Meiland die onlangs verkondigde dat de biologische vader van haar dochter Claire (4) na jaren het contact met zijn dochter wil herstellen. Een situatie die op alle vlakken de nodige voorzichtigheid vraagt, maar waarbij vooral ook een antwoord wordt gezocht op de vele vragen die bij zo’n herstel komen kijken. Want er is geen goed of fout. ,,Het is een enorm delicaat onderwerp dat op alle vlakken de juiste zorg nodig heeft”, vertelt relatietherapeute Rika Ponnet.



De ‘waarom’-vraag speelt in zo’n situatie een grote rol, zowel bij de contactverbreking als bij het contactherstel. ,,De reden waarom iemand in het verleden het contact verbrak, kan heel divers zijn”, legt professor klinische kinder- en jeugdpsychologie Guy Bosmans uit. ,,Een ouder verbreekt bijvoorbeeld het contact omdat hij of zij denkt niet in staat te zijn om voor het kind te zorgen. Het kan ook het gevolg zijn van bepaalde angsten die een ouder voelt bij het krijgen van een kind of door een conflict met de partner.”