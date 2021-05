Waarom verloskundigen zo bijzonder zijn

Het is vandaag de Internationale Dag van de Verloskundige. In Nederland werken ruim 3400 mensen - voornamelijk vrouwen - als verloskundige. Wat doet een verloskundige eigenlijk, wanneer benader je een verloskundige en hoe bijzonder is dit Nederlandse systeem?

Wat doet een verloskundige?

Tijdens een zwangerschap breng je heel wat bezoekjes aan de verloskundige. De verloskundige begeleidt een vrouw gedurende de hele zwangerschap, tijdens de bevalling en in de kraamperiode. Ze geeft informatie en advies, bespreekt het welzijn en voert controles uit om te kijken hoe het gaat met de aanstaande moeder en de baby. Als het nodig is overlegt ze met de tweede lijn – het ziekenhuis – of verwijst ze door naar een arts of andere specialist, zoals een fysiotherapeut, maatschappelijk werker of de huisarts. Alleen wanneer je een ‘medische indicatie’ krijgt, neemt het ziekenhuis de begeleiding en de zorg over.

De Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (KNOV) schrijft op haar website dat Nederland hiermee een uniek verloskundige systeem heeft: ‘Verloskundigen gaan uit van het natuurlijke proces van zwangerschap en geboorte (fysiologie), vrouwen kunnen (in principe) zelf kiezen waar ze bevallen én verloskundigen werken zelfstandig.’

Na een positieve zwangerschapstest benader je een verloskundige. Vaak is dat een praktijk waar meerdere verloskundigen werken. Deze zal zorgen voor de eerste echo, in sommige gevallen een vitaliteitsecho - om te zien of er een kloppend hartje is - of een termijnecho, waar de uitgerekende datum wordt vastgesteld. De eerste afspraak - de intake - is meestal rond de acht weken. Ook als vrouwen zwanger willen worden, kunnen ze al een verloskundige benaderen.

Hoeveel is er eigenlijk te kiezen voor een zwangere vrouw?

Best behoorlijk wat: in 2018 waren er in Nederland naar schatting ruim 3400 mensen werkzaam als verloskundige. De meeste van hen (85 procent) doen het werk via een groepspraktijk, waar ze met minimaal drie andere verloskundigen werken. Wel is het natuurlijk afhankelijk van je woonplaats hoeveel keus er is.

Het overgrote deel van de verloskundigen is overigens vrouw: 99 procent. Verloskundige Jasper weet er alles van, vertelt hij: ,,Aanstaande ouders verwachten een vrouw. Ze moeten soms echt even schakelen. Het is ook wel eens gebeurd dat ik werd opgeroepen voor een bevalling en de aanstaande vader heel verrast reageerde toen ik aanbelde. Ze dachten dat ik iets aan de deur wilde verkopen.”

Moet het eigenlijk altijd een verloskundige in je eigen woonplaats zijn?

Het is handig als de verloskundige in de buurt is: je gaat er tijdens je zwangerschap regelmatig langs én andersom: als de bevalling op gang komt is het fijn als de verloskundige er snel kan zijn. Zeker in grote steden is er desondanks behoorlijk wat keus. Je kunt kiezen voor een praktijk - waar je vaak alle verloskundigen leert kennen zodat er een bekend gezicht aan je bed staat bij de bevalling - of voor een zogenaamde ‘caseload verloskundige’ die je van a tot z begeleidt. Lees je in, bekijk wat je aanspreekt en wellicht zijn er vriendinnen die al goede ervaringen hebben met een bepaalde verloskundige of praktijk.

Kan iedereen verloskundige worden?

Ja, maar er is wel een vierjarige opleiding op hbo-niveau voor nodig. Als iemand die succesvol heeft afgerond, mag hij of zij zich verloskundige noemen. Een verloskundige staat ook geregistreerd in het BIG-register voor zorgverleners.

