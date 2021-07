Waarom zwangere vrouwen sinds kort wordt afgeraden om garnalen te eten

Dat garnalen sinds kort worden afgeraden, heeft te maken met de vernieuwde richtlijn van de Gezondheidsraad van vorige maand, vertelt Wieke van der Vossen, expert voedselveiligheid bij het Voedingscentrum. ,,Het is goed om vis te eten als je zwanger bent, en we wisten al dat je sommige soorten vis, zoals roofvissen, beter kunt laten liggen. Daar is nu een aantal vissoorten bijgekomen.” Het Voedingscentrum, de maker van de app ZwangerHap, heeft die adviezen van de Gezondheidsraad overgenomen.

In het verleden werd er al gekeken naar de hoeveelheid kwik en dioxine in een vis, nu is daar de stof PFAS aan toegevoegd. De laatste jaren is er meer duidelijk geworden over de schadelijke effecten daarvan, vertelt Van der Vossen. ,,Op basis van die nieuwe beoordeling zitten garnalen boven de norm. Dan geldt het advies: eet het niet. Eigenlijk is het een analyse op basis van nieuwe inzichten die we hebben. Vroeger stonden ze in het groene lijstje, nu zijn ze rood geworden. En in zo’n app worden die adviezen ineens heel concreet en zichtbaar.”

Quote Het is niet gelijk reden voor paniek. Je moet het echt zien als een voorzorgs­maat­re­gel Wieke van der Vossen, expert voedselveiligheid bij het Voedingscentrum

Geen directe zorgen

Zwangere vrouwen die tijdens hun zwangerschap eerder wel garnalen hebben gegeten, hoeven zich geen directe zorgen te maken over de gewijzigde adviezen. ,,Het is niet gelijk reden voor paniek. Het gaat om langdurige inname. De normen zijn vaak heel streng en je moet het echt zien als een voorzorgsmaatregel”, aldus Van der Vossen. ,,Naast garnalen, worden ook krab, kreeft en sardientjes nu afgeraden.”

Het Voedingscentrum raadt zwangere vrouwen aan om twee keer per week vis te eten om goede visvetzuren binnen te krijgen: die dragen bij aan de ontwikkeling van de hersenen en het zicht bij ongeboren baby's. Dat is één keer vette vis, zoals zalm, en een keer een magere vis, waarbij je kunt denken aan tilapia of schelvis.

