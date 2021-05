Wanneer is een kind niet slim, maar hoogbegaafd? ‘Bij baby's zien we al een hoge mate van alertheid’

Hoogbegaafde kinderen hebben andere behoeftes op school én daarbuiten om zich goed te kunnen ontwikkelen. Wanneer is een kind niet slim, maar hoogbegaafd? En hoe speel je daar als ouder op in buiten schooltijd?

De 12-jarige dochter van Esther Bergboer is hoogbegaafd. Dat er iets anders was aan haar dochter had Bergboer al snel door. ,,Ze was met bepaalde fysieke dingen heel snel, zoals lopen en fietsen zonder zijwieltjes. Daarnaast is ze erg ontwikkeld in haar creativiteit, zo houdt ze van tekenen en op vroege leeftijd al van lego. Haar Cito-toets en haar cijfers zijn erg gemiddeld, maar haar hoogbegaafdheid uit zich in creativiteit en in bijvoorbeeld een groot rechtvaardigheidsgevoel, gevorderd analytisch vermogen en zelfstandigheid.’’

Quote Bij baby’s die later hoogbe­gaafd blijken zien we dat ze een hoge mate van alertheid hebben en heel wijs de wereld in kijken Henriëtte Dekker

Vroege signalen hoogbegaafdheid

Is mijn kind hoogbegaafd?

Als je hoogbegaafd bent, heb je een hoge intelligentie (een IQ van minimaal 130) en daarnaast een grote creativiteit. Meer weten over hoe je hoogbegaafdheid herkent? Lees dan dit artikel van Ouders van Nu. Hoe kan jij herkennen of je kind niet een beetje slim, maar hoogbegaafd is? ,,Het uit zich eerst in een ontwikkelingsvoorsprong en vanaf een jaar of zes kan je de hoogbegaafdheid vaststellen met een test. Kenmerken op jonge leeftijd van hoogbegaafdheid zijn bijvoorbeeld een grote woordenschat met al snel lange zinnen, brede en diepgaande interesses zoals planeten, snel begrip van cijfers en van oorzaak-gevolg relaties. Zo’n 2,5 procent van de Nederlandse bevolking is hoogbegaafd’’, zegt Jessica van Mulligen, GZ-psycholoog bij Jongbegaafd.

Henriëtte Dekker, specialist bij Smart-Ease - een bureau dat begeleiding geeft aan hoogbegaafde kinderen - vertelt dat hoogbegaafdheid zich al kan uiten in de babytijd. ,,Bij baby’s die later hoogbegaafd blijken zien we dat ze een hoge mate van alertheid hebben en heel wijs de wereld in kijken, intens oogcontact maken en veel eerder dan zes weken bewust lachjes laten zien. Ook zie je snel een sterke eigen wil naar voren komen. In de peuter- en kleuterleeftijd zie je vaak dat ze de lat hoog leggen voor zichzelf. Dat verklaart waarom ze soms lang niet praten, en dan opeens hele zinnen zeggen, zodra ze zeker weten dat ze het kunnen. Hetzelfde geldt voor leren lopen: soms gaan ze zonder te hebben gekropen ineens lopen.”

Hoogbegaafde kinderen zijn vaak niet alleen slim, maar ook erg gevoelig. ,,Vaak laten ze intense gevoeligheid zien voor omgevingsprikkels, en voelen ze ook de emoties van anderen goed aan’’, zegt Dekker. ,,Onze dochter is inderdaad heel gevoelig voor allerlei invloeden en alles komt binnen: hoe iemand naar haar kijkt, hoe iemand tegen haar praat, en als ze iemand niet mag kan ze ook meteen klaar met diegene zijn”, zegt Bergboer.

Quote Onze dochter had hele gemiddelde cijfers op school, maar voelde zich dan weer heel erg aangetrok­ken tot tekenen Esther Bergboer, moeder van een hoogbegaafde dochter

Stimuleren buiten school

Het komt vaak voor dat een hoogbegaafd kind zich niet voldoende uitgedaagd voelt op school. ,,Onze dochter had hele gemiddelde cijfers op school, maar voelde zich dan weer heel erg aangetrokken tot tekenen. Daar werd niet genoeg aandacht aan besteed op school, de reden waarom we haar aan een tekentherapeut hebben gekoppeld om haar creativiteit een kans te geven. Daarnaast heeft ze bij een lego-bouwlab gezeten en een aantal creatieve clubjes. Om te ontspannen vindt ze de natuur in gaan dan weer heerlijk. Zo volgen we een beetje haar flow om haar toch te kunnen laten bloeien”, vertelt Bergboer.

Dat is inderdaad een goede aanpak volgens Dekker. ,,Hoogbegaafde kinderen zetten hun intelligentie heel breed in. Het is goed om ze ook rust te bieden, bijvoorbeeld door beweging of door de natuur in te gaan.” Psycholoog Van Mulligen voegt daaraan toe dat het ook nuttig kan zijn speelclubjes of leerclubjes buiten school te zoeken, waar je kind zich kan storten op waar zijn talent echt ligt. ,,Een plusklas hielp onze dochter ook erg, daar leerde ze voor ons gevoel soms meer dan op school”, zegt Bergboer.

Quote Vaak bestaat de overtui­ging dat hoogbegaaf­de kinderen sociaal achterlo­pen, maar dat is omdat ze moeite hebben contact te onderhou­den met kinderen die niet op hetzelfde niveau zitten

Voorsprong

Het kan ook goed zijn voor een hoogbegaafd kind om buiten school in contact te komen met ontwikkelingsgelijken. ,,Vaak bestaat de overtuiging dat hoogbegaafde kinderen sociaal achterlopen, maar dat is omdat ze moeite hebben contact te onderhouden met kinderen die niet op hetzelfde niveau zitten. Dat duidt niet op een achterstand, maar juist op een voorsprong op andere vlakken”, stelt Van Mulligen. ,,Hoogbegaafden kunnen zich bijvoorbeeld vaak al vroeg beter aan regels houden dan leeftijdsgenootjes’’, voegt Dekker daaraan toe.

,,Hoogbegaafden raken ook snel uitgekeken op speelgoed voor hun leeftijd. Koop dus gerust speelgoed voor een hogere leeftijdscategorie”, zegt Van Mulligen. ,,Je kunt je kindje ook laten zien dat je met speelgoed meerdere dingen kunt, anders zijn ze er binnen een dag op uitgekeken. Of stop het een tijdje weg en bied het dan opnieuw aan”, voegt Dekker daaraan toe.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Hoogbegaafde studenten helpen de politie met cold cases. Door ‘out of the box’ te denken komen deze hoogbegaafde studenten met frisse inzichten.