Warm, ander bed en vreemde geluiden: zo slaapt je kind goed op vakantie

Reisziekte, ruzies tijdens het eten of slaapproblemen. Vakantie is heerlijk, maar op reis gaan met (jonge) kinderen levert vaak ook praktische problemen op. Hoe geniet je zorgeloos van een aantal weekjes weg? Vandaag het vakantieprobleem: ‘Ik kan niet slapen’.

Je bed op vakantie is nu eenmaal anders dan thuis. En dat levert voor veel kinderen (en dus ook hun ouders) slaapproblemen op. En die doorwaakte nacht zorgt weer voor meer chagrijn overdag. Slaapcoach Geertje van Heeswijk van By Sleep krijgt regelmatig vragen van ouders die daardoor opzien tegen de vakantie. ,,Slapen op een andere plek kan voor kinderen best wel spannend zijn.’’

Quote Als je ze later naar bed brengt, staan ze soms zelfs nog eerder op en zijn ze overdag overver­moeid Geertje van Heeswijk, slaapcoach

Oefenen met roepen

Kom niet al te laat aan op de plaats van bestemming zodat je kind(eren) genoeg tijd heeft (hebben) om te wennen aan de nieuwe omgeving. ,,Laat je kind zijn of haar slaapkamer zien en die van jou. Oefen even met roepen en stel je kind daarbij gerust. ‘Zie je, als jij roept, hoor ik je en kom ik naar je toe.’’ Dat helpt om een deel van de ongerustheid weg te nemen. ,,En vertel voordat je op vakantie gaat wat er gaat gebeuren en waar jullie naartoe gaan.’’ Slaapt je kind nog in een campingbedje, dan kun je er zelfs voor kiezen thuis al een paar nachten te oefenen. ,,Dan voelt dat bedje al vertrouwd op vakantie’’, zegt Van Heeswijk.

Geen school of werk en de warmte maakt het verleidelijk om het slaapritme op vakantie een beetje om te gooien. En wie weet kun je als ouder eindelijk een beetje uitslapen als je je kind wat later naar bed brengt. ,,Met jonge kinderen werkt dat meestal juist averechts’’, zegt Van Heeswijk. ,,Als je ze later naar bed brengt, staan ze soms zelfs nog eerder op en zijn ze overdag oververmoeid.’’ Dat komt door het hormoon cortisol. ,,Als kinderen te laat naar bed gaan maken ze dit stresshormoon aan, daardoor beleven ze een onrustige nacht en zijn ze juist vroeg wakker.’’ Het ritme aanpassen is sowieso onverstandig. ,,Als je aan de biologische klok rommelt, is het de vraag hoe snel deze weer herstelt na de vakantie.’’

Behoud het middagdutje

Hoe beter je hetzelfde slaapritme als thuis volgt, hoe makkelijker je kind op vakantie in slaap zal vallen, zegt de slaapcoach. Dat geldt ook voor het middagdutje. Houd je je zoon of dochter tussen de middag op vakantie een keer wakker, dan kan hij of zij ’s nachts minder goed slapen. Als je kind niet meer slaapt, maar tijdens een lange autorit weg dut, zal hij of zij tijdens bedtijd minder goed kunnen slapen. ,,Het beste resultaat krijg je als je een balans vindt tussen slaapdruk opbouwen (moeheid) zonder oververmoeid te raken.’’

Nog een struikelblok is dat het zomers langer licht is, ook daardoor wordt er soms minder goed geslapen. ,,Ik adviseer om een altijd een rol vuilniszakken en tape mee te nemen. Daarmee kun je, als dat nodig is, de ramen op de kinderkamer afplakken.’’ Donker is belangrijk omdat we dan het slaaphormoon melatonine aanmaken, zegt Van Heeswijk. ,,Vaak helpt het om het tijdens het bedritueel, verhaaltje lezen, knuffel geven, al donker te maken.’’

Een vakantiehuisje, een tent of hotelkamer is meestal niet zo ruim als thuis. Broertjes of zusjes moeten vaker een kamer delen en kunnen elkaar wakker houden. ,,Vaak vinden ze het ook gezellig om een keer samen te slapen’’, zegt Van Heeswijk. ,,Dan wordt het kletsen en keten. Wat helpt is om daar rekening mee te houden bij de bedtijd. Breng je kinderen een kwartiertje eerder naar bed zodat kletsen gewoon mag.’’ Vertel ze daarna dat het nu genoeg is. Snurkt, hoest of zingt een van de kinderen, dan kun je ervoor kiezen om de ‘stoorzender’ op je eigen kamer te leggen, aldus de slaapcoach.

