Wat als je kind van 6 jaar al depressief is? ‘Pas op met kritiek’

Een dipje of toch echt een depressie? Niet alleen jongeren of volwassenen kunnen een stemmingsstoornis hebben, ook kinderen in de basisschoolleeftijd zijn soms depressief. Op tijd ingrijpen is van groot belang. Maar hoe?

,,Sinds corona zie ik jonge kinderen met somberheidsklachten toenemen”, vertelt psycholoog Anoek Drieman. In haar praktijk Kind&Ouder in Amsterdam behandelt ze zowel ouders als kinderen met een depressie. Een depressie bij kinderen in de basisschoolleeftijd uit zich anders dan bij volwassenen. ,,Bij volwassenen daalt het energieniveau, maar kinderen hebben zoveel energie dat dit vaak geen herkenbaar symptoom is.”



Een depressie bij kinderen is daarom niet altijd makkelijk te herkennen. ,,Het komt geregeld voor dat ouders hun kinderen aanmelden met leer- en concentratieproblemen, waar dan somberheid onder blijkt te zitten.”

Drieman spreekt het liefst over somberheid, omdat ze van mening is dat het label ‘depressie’ of ‘stemmingsstoornis’ een negatieve invloed kan hebben op hoe het kind over zichzelf denkt. Toch kunnen ook jonge kinderen echt depressief zijn. Van alle kinderen in de basisschoolleeftijd (6-12 jaar) heeft 0,5 à 2 procent een depressie, vertelt Manon Hillegers, hoogleraar kinder- en jeugdpsychiatrie bij het Erasmus MC Sophia. ,,Het gaat hierbij niet om een dagje je rot voelen, maar over een periode van meer dan twee weken een duidelijke verandering in gedrag.”

Vooral die verandering is van groot belang om een depressie bij een jong kind te kunnen herkennen, zegt Hillegers. ,,Kinderen hebben nog niet de taalvaardigheden om zich uit te drukken. Ze worden vaak prikkelbaarder, angstiger, moeten veel huilen, krijgen lichamelijke klachten als hoofdpijn en buikpijn en willen niet meer naar school of de sportclub.” En als de depressie heel ernstig is, kan er zelfs een stagnatie in de ontwikkeling optreden. Wat betreft speelgedrag maar ook vaardigheden op school, of zelfs een stagnatie in groei. Het is daarom van groot belang om depressieve klachten al vroeg te ontdekken, zegt Hillegers.

Invloed ouder

Een depressie bij een kind kan, net zoals bij volwassenen, getriggerd worden door een ingrijpende gebeurtenis. ,,Vaak heeft die gebeurtenis te maken met verlies”, zegt Hillegers. ,,Zoals een overlijden van een familielid of een huisdier, of een vriendje dat ver weg verhuist. Maar ook ineens niet meer de beste van de klas zijn kan voor sommige kinderen een aanleiding zijn.”

Quote Blijf zeggen dat je van je kind houdt en hoe waardevol en fantas­tisch hij of zij is, ook mét een sombere stemming Anoek Drieman

Natuurlijk krijgen niet alle kinderen die iets ergs meemaken zomaar een depressie. Het heeft vaak te maken met een combinatie van een levensgebeurtenis, erfelijke aanleg en karakter. Als ook de ouders een depressie hebben heeft dit directe invloed op het kind, zegt Hillegers. Niet alleen door de erfelijke component, maar ook door de omgeving. ,,Als een ouder, als gevolg van eigen problematiek, de hele dag op de bank ligt, beïnvloedt dit de sfeer thuis. Daarbij krijgt het kind onbewust mee dat als het leven moeilijk is, je je terugtrekt op de bank met een dekentje. In plaats van bijvoorbeeld thee te gaan drinken met een vriendin, lekker te wandelen of een andere oplossing te vinden.”

Wees dan ook alert en zoek hulp of steun voor je kind als je als ouder depressieve klachten hebt, zegt Hillegers. Dit kan ook in de directe omgeving. ,,Laat een buur of familielid een steunfiguur voor je kind zijn, als jij dat even niet kan.”

De zwaarte wegnemen

Wat kan je als ouder doen als je vermoedt dat je kind depressief is? Psycholoog Anoek Drieman waarschuwt om in ieder geval heel erg op te passen met kritiek. ,,Als ouder is het natuurlijk zwaar als je kind zo somber is. Je zit met je handen in het haar en vraagt je af of het nog goed komt. Maar laat dit niet zien aan je kind. En zeg zeker niet iets als ‘jij kan dingen ook alleen maar negatief bekijken’.” Een kenmerk van sombere of depressieve kinderen is dat ze vaak denken niks waard te zijn; alle kritiek kan deze gedachte bevestigen, zegt Drieman.

Neem in plaats daarvan je kind serieus, maar stel ook gerust, adviseert ze. Blijf zeggen dat je van je kind houdt en hoe waardevol en fantastisch hij of zij is, ook mét een sombere stemming. Benadruk daarbij wat er wel nog allemaal goed gaat en leg uit dat dit gevoel niet voor eeuwig is. ,,Het is daarbij belangrijk dat je kind dingen blijft ondernemen, ook al heeft het nergens zin in. Valt het je op dat je zoon of dochter niet meer met iemand afspreekt? Bemoei je er dan subtiel mee en regel zelf een playdate. Je kind zal je achteraf dankbaar zijn.”

Het kan ook helpen om aan je kind te vragen of hij of zij het prettig vindt om de omgeving te vertellen dat het even niet zo goed gaat. Aan vriendjes of de leerkracht bijvoorbeeld. Dit kan de zwaarte een beetje wegnemen. ,,Kinderen die zich depressief voelen denken vaak dat ze raar zijn. Maar als ze erover praten zullen ze merken dat het vaak voorkomt. Want gelukkig zijn niet veel kinderen depressief, maar kent iedereen sombere gedachten en gevoelens.”

